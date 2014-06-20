Идут в Молодежный парламент НСО куйбышевцы

От Куйбышевского района зарегистрировано два кандидата в члены Молодежного парламента Новосибирской области. Свое желание представлять интересы молодежи района высказали Алексей Брит и Олеся Третьякова. 20 января они были зарегистрированы в качестве кандидатов в парламент.

Как сообщили в молодежной избирательной комиссии, Алексей Брит – студент куйбышевского политехнического колледжа, а Олеся Третьякова является представителем работающей молодежи. Оба кандидата предоставили необходимый пакет документов, зарегистрированы и активно ведут предвыборную агитацию в молодежной среде.

Выдвижение кандидатов продолжается. Последний день подачи заявки — 3 февраля. Подать документы и зарегистрироваться в качестве кандидата в члены Молодежного парламента области можно в молодежной избирательной комиссии Куйбышевского района по адресу: ул. Краскома, 37, кабинет 15. Телефон для справок: 51-356, 50-954.

Выборы в Молодежный парламент состоятся 13 февраля 2017 года на избирательном участке в Доме молодежи Куйбышевского района по адресу: г. Куйбышев, ул. Шишкова, 2. В голосовании смогут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет включительно.

Молодежный парламент –

главный представительный орган молодежи Новосибирской области, созданный в целях обеспечения участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики, формирования правовой и политической культуры молодежи, содействия социальной активности молодежи. Парламент состоит из 44 представителей от каждого муниципального сельского района и от каждого района города Новосибирска.

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