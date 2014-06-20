Играли в хоккей барабинцы

На стадионе «Локомотив» в барабинске состоялась очередная встреча междугородного турнира по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы» среди ветеранов сборных команд г. Барабинска и р. п. Убинское. Горащенко Вадим и Воликов Евгений (г. Барабинск), Орлов Юрий ( р. п. Убинское) забросили по одной шайбе. Итог встречи — 2 : 1 в пользу г. Барабинска.

В этот же день прошел матч первенства области по хоккею с шайбой между сборных команд города Барабинска и Татарска. Со счетом 7:4 победу одержала сборная команда г. Татарска.

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