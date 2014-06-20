Играли в хоккей барабинцы
Янв02

Темы


Ещё по теме


Играли в хоккей барабинцы

Автор: | Опубликовано 2 января 2017 в 09:49
Рубрика: Спорт | Просмотров: 125 | Один комментарий

На стадионе «Локомотив» в барабинске состоялась очередная встреча междугородного турнира по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы» среди ветеранов сборных команд г. Барабинска и р. п. Убинское. Горащенко Вадим и Воликов Евгений (г. Барабинск), Орлов Юрий ( р. п. Убинское) забросили по одной шайбе. Итог встречи — 2 : 1 в пользу г. Барабинска.

В этот же день прошел матч первенства области по хоккею с шайбой между сборных команд города Барабинска и Татарска. Со счетом 7:4 победу одержала сборная команда г. Татарска.

хоккей

хоккей

Еще по теме:

Со счетом 6:0 сыграли в хоккей куйбышевцы

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ