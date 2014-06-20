ИП вернул деньги пенсионерке в Барабинске

Вернули деньги жителям, которые не дождались услуги от компании «Окна и двери» в Барабинске. Валентина Беляева — одна из них. Пенсионерка получила назад 23 тысячи рублей. Напомним, что заплатила их, чтобы в ее квартире застеклили балкон. Ждала несколько месяцев.

Говорит, что подействовало все понемногу — обращение в Роспотребнадзор, СМИ, а также написание заявления в полицию. Наконец, можно успокоиться. Все переживания позади.

Почему жителям сразу не вернули деньги?

Еще по теме:

23 тысячи отдала ИП просто так жительница Барабинска