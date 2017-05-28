Ирина Денисова из Барабинска – в резерве управленцев области

Ирина Денисова из Барабинска, директор Дома культуры «Модерн» Барабинского района, получила диплом лауреата первой степени в конкурсе «Перспективные кадры в сельской местности Новосибирской области». Победителей поздравил 23 мая губернатор Владимир Городецкий – всего 34 человека.

Всего в сельской местности на территории области во всех сферах деятельности работают 4 563 специалиста с высшим образованием. У 1 808 из них стаж работы по профессии — более пяти лет. Из этой группы и были выбраны победители первого регионального конкурса: те, кто смог добиться наибольших успехов и заметного карьерного роста в выбранной сфере деятельности.

Всего в конкурсе определено восемь номинаций: в сферах здравоохранения, культуры, образования, сельского хозяйства, промышленности, управления, в транспортной и социальной сферах. Ирина Владимировна заняла свое почетное место в номинации «управление» и попала в резерв управленческих кадров Новосибирской области.

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