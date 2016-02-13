Ирина Щербинина: Авторская песня способна врачевать души

Сегодня авторская песня в Куйбышеве становится все более популярной. Во многом это заслуга руководителя студии «Алые паруса» Ирины Щербининой и её сыновей Ивана и Михаила. Своими мыслями о том, как песня врачует душу, в чем секрет материнского счастья, какие люди легки в общении и о многом другом Ирина Ивановна охотно делится в интервью.

— Ирина Ивановна, спасибо, что согласились на интервью! Расскажите, пожалуйста, откуда Вы родом? В какой семье воспитывались?

— Родом я из города Алдана, Якутия. Из мест, где добывают золото. Это очень красивый край, шикарная природа, чистейшие горные реки. Правда, сейчас золотоискатели всю тайгу перекопали, и нам очень больно на неё смотреть.

Меня со старшей сестрой Татьяной поднимала мама, по профессии медсестра. Папа был водителем и погиб в автомобильной аварии, когда мне было всего 4 года. Именно мама отдала меня в музыкальную школу и всегда мечтала, что я когда-нибудь стану музыкантом. Так что своей профессией я обязана ей. Других вариантов даже не рассматривалось.

Мне очень повезло. В то время, когда я начала учиться в музыкальной школе (по классу фортепиано), в Якутию приехала замечательный педагог, пианистка Наталья Александровна Антонова. Интереснейшая женщина. Во время Великой Отечественной войны она давала сольные концерты перед солдатами, аккомпанировала Клавдии Ивановне Шульженко.

Наталья Александровна приехала вместе со скрипачом Сергеем Ивановичем Резниченко, они давали у нас концерты. Как сейчас помню, впервые концерт для фортепиано с оркестром Чайковского я услышала в их исполнении. Это было незабываемо. Впоследствии мне самой посчастливилось аккомпанировать этому скрипачу, и это было счастье, конечно.

Я окончила с отличием музыкальную школу, потом поступила в музыкальное училище в Благовещенске Амурской области. Его тоже окончила с отличием, и у меня было свободное распределение. Я поехала в Комсомольск-на-Амуре вслед за своей подругой — скрипачкой. Вот там впервые я встретилась с авторской песней. Живя в Алдане, я знала, что есть такие барды, как Булат Окуджава, Юрий Визбор, а что-то конкретное о них – нет.

Моим местом работы стала замечательная музыкальная школа, где я была преподавателем по классу концертмейстерства. Вот там, в маленьком концертмейстерском классе, мы с ребятами подбирали музыку к песням, оцифровывали её, устраивали творческие вечера. Именно мои ученики впервые принесли мне песни: «Алые паруса», «Под музыку Вивальди», «Свечи»…

А потом, когда уже был сын Ваня, меня перетянули назад в родной Алдан. И пока в музыкальной школе не было вакансий, я устроилась работать в свою родную школу, в которой училась. Помню, было это 6 октября 1984 года, — это день, когда впервые отправились в плавание наши «Алые паруса».

— Чем Вы увлекаетесь, помимо музыки?

— Как-то так получилось, что музыка захватила меня целиком. У меня и дети появились на свет такими же музыкальными. Они друг друга дополняют: Ваня очень тонкий аккомпаниатор, а Миша – солирующий гитарист. Ваня, как старший брат, всегда был рядом с Мишей, и во время его учебы в колледже культуры, и в университете. И мне иногда удивительно слышать, когда говорят, что в семьях не дружно живут. У нас в семье очень крепкая дружба и взаимовыручка.

— Вас можно назвать счастливой мамой. У Вас два сына, и оба разделяют Ваше увлечение музыкой. Как удалось достичь такого единства интересов? Что главное, по-Вашему, в воспитании детей?

— Вы знаете, им, наверное, просто деваться было некуда (улыбается). И Ваня, и Миша — воспитанники «Алых парусов». С детства они росли под влиянием музыки. Это всегда был очень благоприятный творческий тандем.

Что касается воспитания, то, наверное, нам, взрослым, в первую очередь, надо быть добрыми и искренне любить детей. У нас в семье, как говорится, — не было бы счастья, да несчастье помогло. Нам пришлось много заниматься Мишиным здоровьем, когда он был маленьким, и Ваня всегда мне помогал.

Была проблема, которую надо было решать, и мы все вместе решали эту проблему. Отсюда и такая взаимовыручка. Иван до сих пор заботится о младшем брате, он очень много отдает Мишке, всем сердцем любит его. А Миша у нас очень мудрый. Причем, это какая-то врожденная мудрость.

Мне, наверное, как маме, повезло: природа подарила мне таких сыновей, которые всегда заодно. И сейчас я рада, что они свое творчество уже дарят другим ребятишкам. Бывая на их концертах, я всегда смотрю и думаю — это же столько мальчишек заняты хорошим делом, причем, есть среди них и неблагополучные ребята. Они не пропускают ни одной репетиции. Это сложно переоценить.

— Как Вы попали в Куйбышев? Сколько лет уже здесь живете?

— В Куйбышеве «Алые паруса» поплыли в январе 2010 года. Сначала, после Мишиного лечебного курса в клинике Елизарова, нам посоветовали сменить климат, и мы переехали из Якутии в Омск. Долгое время жили в Омске, но всегда хотели вернуться на родину – в Алдан. И мы вернулись. Там нам было очень хорошо. Но Ване не пошел горный климат.

И мы опять были вынуждены вернуться в Западную Сибирь. Но в Омск решили не возвращаться – плохая примета. А о Куйбышеве слышали давно. О том, что здесь есть хороший педуниверситет. И 6 лет назад мы приехали сюда. Ваню позвали в десятую школу учителем физики, а мы с Мишей, как всегда, рядом, — устроились работать в первой школе.

— Представьте нам свои коллективы: сколько их сейчас, как называются?

— Сейчас уже охвачено большое количество ребят. Миша ведет музыкальный коллектив «Живые струны». У Вани в десятой школе — группа «Свободный полет». Ну и, конечно же, «Алые паруса», которые сейчас занимаются при Дворце культуры. И сегодня уже получилось так, что и Ванин, и Мишин коллективы тоже влились в «Алые паруса».

Ребята все вместе участвуют в фестивалях и радуют своими выступлениями земляков. Дети замечательные, потрясающие, творческие мальчишки и девчонки! Они приучены к тому, что надо работать. У нас на концертах всегда «живой» звук.

— Старшее поколение часто любит сетовать на молодежь. Какое оно, на Ваш взгляд, сегодняшнее молодое поколение?

— Куйбышевские ребятишки особенные, это отмечают даже мои друзья из других городов, с которыми мы сотрудничаем. Ребята пишут стихи, они сильны и как исполнители, и как авторы. Я не могу всех перечислить, их очень много.

Мне не нравится слово «звёзды», я бы назвала их тружениками — они исполнители. Дети из первого состава «Алых парусов» спустя 5 месяцев после того, как мы приехали в Куйбышев, уже поехали в Киров и стали лауреатами всероссийского песенного фестиваля.

Очень много и сейчас интересных, талантливых детей. Во Дворец приходят учащиеся всех школ. Мне нравится, что сейчас есть возможность вывести ребят на сцену, ведь даже работа с микрофоном — это большая наука.

— Каковы ближайшие творческие планы?

— Сейчас приглашений много: Свердловская область, Красноярский край, Челябинская область… Обязательно будет поездка в Томск на открытый межрегиональный фестиваль авторской песни «Каркуша», в марте поедем в Искитим. Это два наших традиционных сибирских фестиваля.

И если получится, будет поездка в город Киров на всероссийский фестиваль Гринландия, где Грин написал свои «Алые паруса». Это очень хороший фестиваль. Нас всегда туда приглашают и ждут.

— В одной из Ваших песен есть слова: «Душу музыкой лечи». Что для Вас авторская песня?

— Наверное, самое главное значение песни раскрывается тогда, когда после концерта подходят люди со слезами на глазах и благодарят. Однажды, после концерта в профилактории, где мы с ребятами пели «Косточку» Окуджавскую, подошла женщина и сказала: «Я думала, такого уже у нас нет в России.» А после этого прочла нам стихи Вероники Тушновой:

«Открываю томик одинокий —

Томик в переплёте полинялом.

Человек писал вот эти строки.

Я не знаю, для кого писал он.

Пусть он думал и любил иначе,

И в столетьях мы не повстречались…

Если я от этих строчек плачу,

Значит, мне они предназначались».

И не важно, авторская это песня или нет. Когда видишь слезы восторга на лицах слушателей, то понимаешь, что ради этого и стоит жить, ради этого стоит петь. Радуешься тому, что твоё творчество способно затронуть человеческие сердца. Содержание авторских песен такое, что способно врачевать души и помогать им расти.

— Повлиял ли кто-нибудь из известных бардов на Ваше творчество? Какие фамилии можете назвать в качестве любимых исполнителей?

— Во-первых, Владимир Ланцберг. Я когда сравниваю себя с ним, то понимаю, что у нас очень похожие судьбы. Он тоже педагог, тоже всегда с ребятами и у него тоже «Алые паруса».

Вторым человеком мне хотелось бы назвать председателя жюри нашего куйбышевского фестиваля, дорогую Наталью Кучера, которая очень много для нас сделала. Она теперь ещё и одаренных ребятишек отправляет на море отдыхать.

Очень люблю Сашу Макаренкова, который заметил Мишины способности и продолжает сотрудничать с ним – Мишка обрабатывает его песни. И Саша Бай, и Леонид Сергеев, о которых всегда хочется говорить.

— Меня вдохновила «Оранжевая песня» в исполнении Вашего сына Михаила. Скажите, а в Вашей жизни каких оттенков больше? И есть ли у Вас какой-нибудь фирменный рецепт «оранжевого настроения»?

— А надо, наверное, замечать только хорошее. А о плохом не помнить, просто пропустить его, и всё. И заниматься только тем, что ты любишь, никогда не надо себя заставлять. Надо жить любовью ко всему, и тогда все получится.

— Гастроли, поездки, бесконечные репетиции и выступления – это часть работы или образ жизни?

— Это образ жизни. Каждый год после того, как только поплыли «Алые паруса», я говорила маме: «Ещё немножко позанимаюсь, последний год, так хочется с ребятами…» Теперь уже мамы нет, и со мной никто не борется. Но я поняла, что это наше хобби превратилось в смысл жизни.

Когда я заболела, именно благодаря детям — и своим родным Ване с Мишей, и воспитанникам «Алых парусов», и ученикам из гимназии — я поняла, что живу. Когда ребята пришли меня поздравить после моих проблем со здоровьем, я им так и сказала: «Вы моя жизнь. Пока вы здесь, я буду жить!»

— Какое Ваше любимое блюдо?

— Я очень люблю фаршированный мясом и рисом болгарский перец. Я это обожаю.

— Сегодня все спешат и все что-то не успевают. У Вас как с этим, чувствуете нехватку времени? Если бы в сутках появилась пара дополнительных часов, на что бы Вы их использовали?

— Ощущение нехватки времени есть. И мне иногда кажется, что если бы в сутках было 28 часов, то я бы все равно не успевала. В данный момент мне хочется отдохнуть так, чтобы увидеть что-то интересное, повстречаться с новыми людьми… В горы куда-нибудь хочу съездить и к морю.

— Вы сказали, что любите знакомиться с новыми людьми. Какие люди Вам интересны? И что не приемлете в людях?

— Мне интересны люди, которые чего-то достигли своим трудом и могут показать достигнутое. Люди, с которыми легко общаться. А легко общаться с талантливыми людьми.

Я вообще поняла, что чем талантливей человек, тем он проще. Он больше понимает самого человека, знает, сколько сил необходимо, чтобы добиться чего-либо. Он не назидает, не диктует, он как бы советует, осторожно раскрывает тебя красивым бутоном.

А не приемлю я, прежде всего, зла. Нелегко с такими людьми, и я их очень чувствую. Зло – это зависть, это какая-то ревность, интриги. С такими людьми очень тяжело, и те, кто находятся рядом с ними, начинают болеть. От них лучше дистанцироваться, уходить. Бороться с ними бесполезно. Рано или поздно этим людям придется отвечать за все, что делается ими плохого.

— Тексты авторских песен очень глубоки. Есть ли у Вас любимые строки, которые могли бы служить Вашим жизненным девизом?

— Есть песня под названием «Блюз», и в ней есть такие слова: «… О чём поёт море, когда нам спать надо? О том, что есть горе и что оно рядом…»

Море поет о том, что в мире достаточно горя, и надо непременно оглянуться и посмотреть, всё ли хорошо вокруг тебя. И если кому-то плохо, обязательно помочь.

— Спасибо, Ирина Ивановна, за интервью! Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?

— Я желаю всем большой любви: и любви противоположного пола, и любви детей, и любви в работе… Потому что без этого мы никогда не будем счастливы.

Любите авторскую песню?

Еще по теме:

Идти навстречу людям — кредо Валентины Якименко