История о малыше, которого бросила мама

— Сын, посиди здесь. Подожди маму. Мама скоро придет, — говорит немолодая женщина своему 8-месячному сыну Мише.

— Агу! – ответил Миша.

Он остался ждать маму, сидя на траве под деревом в городском парке. Погода, несмотря на конец сентября, выдалась солнечная и удивительно теплая. На небе не было не единого облачка. В общем, ничего в этот день не предвещало чего-то плохого.

Малыш начал греметь своей любимой и единственной погремушкой. Вскоре она ему надоела, и Миша принялся рассматривать пожелтевшие листья, которые время от времени сыпались ему на голову.

Мамы не было. Потянувшись за очередным листком, мальчик упал, перевернувшись на спину, долго изучал его и, наконец, уснул, пригревшись на солнце.

Когда Миша открыл глаза, мамы все еще не было. Малыш начал хныкать. От холода, голода и от обиды.

«Сейчас ко мне подойдет мама», — думал Мишенька. Но мама не подходила. Тогда мальчик стал плакать громче…

Из детских голубых глаз катились горькие недетские слезы. Малыш плакал навзрыд. А мама не шла. И вокруг в этот, еще не поздний, час никого не было.

Налетел ветер, небо заволокло тучами. Малыш к этому времени уже успокоился, лишь изредка всхлипывал. Он тоскливо смотрел вдаль. И ждал. Так велела мама.

«Мама, мамочка, где же ты?! Почему ты ко мне не идешь?! – проносилось в голове Миши. — Наверное, я плохо себя вел, я капризничал. Мама ведь говорила мне, что если я буду себя плохо вести, то она меня бросит. Мама, мамочка, прости».

Он вспомнил те минуты, когда мама была рядом. Однажды Миша заплакал от голода. Мама подошла к нему, сунула пустышку. Малыш успокоился, но ненадолго.

— Что ж ты никак не заткнешься? – со злостью в голосе сказала мать.

Она взяла сына на руки, покачала. Начала петь колыбельную осипшим голосом. Малыш никак не успокаивался, что выводило женщину из себя. В конце концов, она не выдержала, швырнула ребенка на кровать и поспешила из комнаты. Мальчик еще некоторое время поплакал и уснул. Голодный. В мокрых штанишках. На грязной простыне.

— Наконец-то, заткнулся, — сказала Мишина мать своему приятелю, — ну, наливай, что ли…

Упавшая капля дождя прервала Мишины воспоминания. Начинался дождь. Холодные капли скользили по щекам голодного замерзшего мальчика. Они смешались со слезами. Малыш беззвучно плакал. Дождь разошелся не на шутку!

— Кто ж тебя здесь оставил, миленький?! – к Мише подошла пожилая женщина.

Она возвращалась домой с работы. Ее застал дождь, и она решила сократить свой путь через парк.

— Замерз совсем. Ты голодный, наверное, — говорила женщина, снимая с себя старенький потертый плащ, чтобы завернуть ребенка, — пойдем ко мне, я тебя молочком напою, отогрею. А потом уж и сообщу куда надо.

«Это не мама»,- подумал Миша. Он хотел заплакать. Но взглянув в глаза этой женщины, понял, что плохого она ему не сделает. Ему стало тепло. Он чуть не уснул, чувство голода помешало ему.

— Хороший мой. Кто ж тебя бросил?! – ласковым голосом говорила старушка, — стрелять таких надо, — уже чуть слышно проговорила она.

Малыш наелся досыта. Его закутали в мягкое теплое одеялко. Миша уснул сладким сном. Через некоторое время он проснулся. Он плакал. Ему приснилась мама. Они снова были вместе. Он и его мама.

— Подожди маму…- Миша вспомнил эти слова. Последние слова, которые сказала ему мама. Его родная, самая любимая, самая-самая.

Мама, я люблю тебя! Неважно, что ты меня била, грубо разговаривала. Наверное, на это были свои причины. Это все неважно. Важно, что ты – моя мама. Какой бы ты ни была, ты все равно останешься самой красивой, самой ласковой, самой нежной… Потому что ты – моя мама! – вот так думал этот, ничего не видевший, но уже переживший предательство, маленький мальчик.

— Ой, маленький. Что ж ты горячий такой. Не иначе, как у тебя температура поднялась! – причитала пожилая женщина.

Она вызвала «скорую». Мишу увезли. Сначала он долго лежал в детской больнице. Потом его отдали в дом малютки. И он уже не плакал. Совсем. А зачем? Мама ведь не придет, не приласкает. Малыш не плакал. Но и не улыбался.

Во сне он часто видел маму. А когда он слышал звук открывающейся двери, его сердечко вновь и вновь замирало в надежде, что пришла мама. Он готов был ей простить все, лишь бы она вернулась. Его мама, его единственная мама.

Через некоторое время Мишу усыновили. Новые родители были ласковые и заботливые. Миша быстро привык к ним. Снова начал улыбаться, лепетать. Ему было хорошо с новой мамой. И папой, которого раньше не было. Они заботились о ребенке, как могли. Старались, чтобы он ни в чем не нуждался.

Однажды на прогулке Миша увидел ее – свою настоящую маму. Он узнал ее, улыбнулся. Но она прошла мимо. Она не узнала его. Или сделала вид. А Миша узнал. Боль пронзило маленькое детское сердечко, а в голове пронеслось: «Вернись! Я все прощу!..»

Наталья Матвеева

Вы сталкивались с ситуациями, когда детей бросали на улице?

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