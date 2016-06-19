Июньские аварии в Барабинске

В июне 2016 года в Барабинске было много аварий, где водители находились в состоянии алкогольного опьянения. ФОТО.

Пьяный водитель, сворачивая на Гутова, врезался в «Исудзу»

3 июня в 9.20 водитель «Тойоты-Виста» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на улице Барабинская города Барабинск. При повороте на переулок Гутова, около дома №24/1, он нарушил правила расположения ТС на проезжей части. Выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Совершил столкновение с автомобилем «Исудзу». После этого покинул место ДТП.

Водитель был установлен сотрудниками ДПС и привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Он также привлёчён к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. Ему предстоит выплатить штраф в размере 1500 рублей (за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда…).

Кроме прочего в отношении водителя собран административный материал по части 1 статьи 12.8КоАП РФ (за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения). Материал передан в суд.

Съехал в кювет на здвинской трассе

6 июня в 18.45 водитель ВАЗ-21061 управлял транспортным средством, не имея специального права на вождения ТС, на автодороге Здвинск-Барабинск. На 71-ом км не справился с управлением. В результате совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

За управление транспортным средством «без прав» нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей (на усмотрение начальника ГИБДД).

ВАЗ врезался в ВАЗ

9 июня в 16.55 водитель ВАЗ-21114 управлял транспортным средством на автодороге Р-254 Челябинск-Новосибирск «Иртыш». На 1113-ом км не выдержал дистанцию до впереди остановившегося автомобиля (в связи с проводящимися дорожными работами), в результате чего совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21213.

Скрылся после аварии в переулке Работница

10 июня в 10.15 неустановленный водитель ВАЗ-2109 управлял транспортным средством на переулке Работница города Барабинск. Подъезжая к перекрёстку с улицей К.Маркса, не предоставил преимущества ТС, двигавшемуся по главной дороге. В результате чего совершил столкновение с автомобилем «Хонда», после чего покинул место ДТП.

В отношении неустановленного водителя возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей, в связи с дорожно-транспортным происшествием). Напомню, что санкции по вышеупомянутой статье предусматривают лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток (на усмотрение суда).

Женщина-водитель совершила аварию на Островского

10 июня в 11.30 водитель «Тойоты-Королла» управляла транспортным средством на улице Островского города Барабинска. Около дома №23 не учла дистанцию до впереди движущегося автомобиля. В результате совершила столкновение с автомобилем «Тойота-Карина».

Не выдержал дистанцию в переулке Водопроводный

11 июня в 12.00 водитель «Хонды Ш-РВ» управлял транспортным средством на переулке Водопроводный города Барабинска. Около дома №6 не выдержал дистанцию до впереди остановившегося транспортного средства. В результате совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Лэндкрузер».

Скрылся после аварии на Зелёной

12 июня в 22.20 водитель неустановленного автомобиля иностранного производства управлял транспортным средством на улице Зелёная города Барабинска. Около дома №25 не выдержал дистанцию до впереди следовавшего автомобиля. В результате совершил столкновение с автомобилем «Хёндэ-Элантра»и покинул место ДТП. В отношении неустановленного водителя возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей, в связи с ДТП).

«Тойота» врезалась в «Форд» на Карла Маркса

13 июня в 8.45 водитель «Тойоты» управлял транспортным средством на улице К.Маркса города Барабинска. Около дома №122 неверно рассчитал боковой интервал между автомобилями. В результате совершил наезд на автомобиль «Форд».

На Юбилейной КИА наехала на ВАЗ

14 июня в 17.40 водитель КИА управлял транспортным средством на улице Юбилейная города Барабинск. Около дома №8 при движении задним ходом он не убедился в безопасности своего манёвра. В результате чего совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21101.

На К.Маркса «Сузуки» совершил аварию

15 июня в 11.45 водитель «Сузуки» управлял транспортным средством на улице К.Маркса города Барабинска. Около дома №119 при движении задним ходом не убедился в безопасности своего манёвра. В результате чего совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21102.

«Хундай» наехал на «Лада-Приору»

16 июня в 15.50 водитель «Хундай» управлял транспортным средством на улице города Барабинска. Около дома №14 при движении задним ходом не убедился в безопасности своего манёвра. В результате чего совершила наезд на автомобиль «Лада-Приора».

В переулке Новопокровском наехали на БМВ

16 июня в 19.47 водитель ВАЗ-210740 управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на переулке Новопокровский города Барабинска. Около дома №35Б при движении задним ходом он не убедился в безопасности своего манёвра. В результате чего совершил наезд на автомобиль БМВ.

Конечно же ремонт иномарки ему также придётся оплачивать из собственных средств. Согласно части 1 Статьи 12.8, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения ему еще придётся пополнить государственную казну на 30000 рублей и на 1.5 года переквалифицироваться в пешеходы.