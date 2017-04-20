Ежемесячную выплату получат только работающие многодетные родители

Изменился порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям. Это произошло 8 апреля 2017 года. Напомним, она составляет прожиточный минимум, установленный в Новосибирской области.

Выплата предоставляется при условии, если трудоспособный родитель (опекун, попечитель) и его трудоспособный супруг является занятым в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» или состоит на учете в службе занятости населения в качестве безработного, или занят уходом за:

— ребенком-инвалидом,

— инвалидом 1 группы,

— престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет в случае получения компенсационной выплаты, установленной Пенсионным фондом Российской Федерации,

— ребенком до достижения возраста трех лет.

При этом занятым уходом за одним и тем же лицом, относящимся к одной из вышеперечисленных категорий, не могут считаться родитель и его супруг одновременно.

Жители, занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам относятся к занятым гражданам. Им необходимо представить справку, подтверждающую наличие подсобного хозяйства, а также документ, подтверждающий реализацию продукции — договор или расписку о получении денежных средств.

Вышеперечисленные требования распространяются при определении права на получение ежемесячного пособия на ребенка.