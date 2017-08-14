Изменился Жилищный кодекс

10 августа 2017 года начала действовать новая редакция Жилищного кодекса РФ. Изменился порядок оплаты за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Изменения произошли из-за Федерального закона от 29.07.2017 N 258-ФЗ, который вступил в силу 10 августа 2017 года. В частности, изменилась редакция статьи 154 ЖК РФ, определяющая плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Теперь в плату за содержание жилого помещения включается: плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда.

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, где не созданы ТСЖ либо жилищный кооператив, определяется на общем собрании собственников помещений.

Исключение составляет плата за расходы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Эти расходы определяются на основании показаний общедомовых приборов учета.

Также новыми пунктами статьи 156 ЖК РФ определено, что расходы на общедомовые нужды могут быть определены: при наличии коллективного (общедомового) прибора учета, исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета:

исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета в порядке, установленном Правительством РФ;

исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета, исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, который утверждается органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ.