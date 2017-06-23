Известен победитель игры «Собери слово — выиграй утюг»

Известен победитель конкурса «Аспекта» «Собери слово и выиграй утюг». Условия конкурса были новыми и непростыми. Не все участники внимательно прочитали их, поэтому не смогли правильно выполнить, и поэтому выбыли из числа претендентов на победу.

Напомним, для участия в новом конкурсе нужно было в течение четырех недель следить за выпусками «Аспекта», находить и вырезать буквы, чтобы собрать слово «УТЮГ». Каждую вырезанную букву принести в редакцию. Букву принимали при покупке участником трех газет в офисе редакции, чтобы привлечь к участию в конкурсе еще трех человек из числа его родственников, друзей, коллег или соседей.

Имя победителя читайте в газете «Аспект» 28 июня!

Почему вы будете участвовать в следующем конкурсе «Аспекта»?