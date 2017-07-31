К маковой соломе пристрастились барабинцы

За последнюю июльскую неделю в Барабинске совершены следующие преступления.
Статья 158 УК РФ. Кража
Житель города Бердска сообщил в дежурную часть, что в период с февраля по 26 июля 2017 года с территории по улице Маслова в Барабинске демонтирован и украден ангар. Проводится разбирательство.
Жительница города Барабинска сообщила в дежурную часть, что в доме по улице Северная исчезло имущество на сумму 16300 рублей. Проводится разбирательство.
Другая жительница Барабинска сообщила в дежурную часть, что её бывший муж путем свободного доступа похитил телевизор стоимостью 9000 рублей. Проводится разбирательство.
Статья 228 УК РФ. Незаконное хранение наркотических веществ
При осмотре в бане по улице Апарина у 54-летнего барабинца изъято наркотическое средство — маковая солома массой 165 граммов. Проводится разбирательство.
У 42-летнего барабинца в квартире по улице Коммунистической изъято наркотическое средство — маковая солома массой 2,2 грамма. Проводится разбирательство.
На улице Песчаная в ходе личного досмотра у жителя Барабинска изъято наркотическое вещество — маковая солома массой 506,1 грамм. Проводится разбирательство.
На улице Партизанской в Барабинске у 51-летнего жителя Кожурлы Убинского района изъято наркотическое вещество — марихуана массой 208,05 грамма. Проводится разбирательство.
Статья 167. Поджег
Поджег автомобиля на улице Островского в ночное время совершил неизвестный. Проводится разбирательство.
Кто-то в ночное время поджег дом по улице Северная. Проводится разбирательство.
Статья 166 УК РФ. Угон
В дежурную часть поступило сообщение по телефону о том, что 25 июля около 22 часов вечера житель села Устьтандово, находясь в селе Новочаново, угнал автомобиль ВАЗ-21099. Проводится разбирательство.
Всего за неделю поступило на регистрацию в дежурную часть 143 заявлений и сообщений. Из них 10 заявлений и сообщений о преступлениях. Раскрыто 6 преступлений. Составлено 127 протоколов об административных правонарушениях. Из них 4 протокола за управление транспортным средством в состояний алкогольного опьянения.
One Comment
да и не курят маковую солому, экстрагируют с неё мазь (то есть героин) и мажутся ей, это так, экспресс метод, на фотке шишки в косяке, авторы думают что раз солома то её курят, а последний раз курил опиум шерлок холмс в 18 веке и то в «сказке»