К маковой соломе пристрастились барабинцы

За последнюю июльскую неделю в Барабинске совершены следующие преступления.

Статья 158 УК РФ. Кража

Житель города Бердска сообщил в дежурную часть, что в период с февраля по 26 июля 2017 года с территории по улице Маслова в Барабинске демонтирован и украден ангар. Проводится разбирательство.

Жительница города Барабинска сообщила в дежурную часть, что в доме по улице Северная исчезло имущество на сумму 16300 рублей. Проводится разбирательство.

Другая жительница Барабинска сообщила в дежурную часть, что её бывший муж путем свободного доступа похитил телевизор стоимостью 9000 рублей. Проводится разбирательство.

Статья 228 УК РФ. Незаконное хранение наркотических веществ

При осмотре в бане по улице Апарина у 54-летнего барабинца изъято наркотическое средство — маковая солома массой 165 граммов. Проводится разбирательство.

У 42-летнего барабинца в квартире по улице Коммунистической изъято наркотическое средство — маковая солома массой 2,2 грамма. Проводится разбирательство.

На улице Песчаная в ходе личного досмотра у жителя Барабинска изъято наркотическое вещество — маковая солома массой 506,1 грамм. Проводится разбирательство.

На улице Партизанской в Барабинске у 51-летнего жителя Кожурлы Убинского района изъято наркотическое вещество — марихуана массой 208,05 грамма. Проводится разбирательство.

Статья 167. Поджег

Поджег автомобиля на улице Островского в ночное время совершил неизвестный. Проводится разбирательство.

Кто-то в ночное время поджег дом по улице Северная. Проводится разбирательство.

Статья 166 УК РФ. Угон

В дежурную часть поступило сообщение по телефону о том, что 25 июля около 22 часов вечера житель села Устьтандово, находясь в селе Новочаново, угнал автомобиль ВАЗ-21099. Проводится разбирательство.

Всего за неделю поступило на регистрацию в дежурную часть 143 заявлений и сообщений. Из них 10 заявлений и сообщений о преступлениях. Раскрыто 6 преступлений. Составлено 127 протоколов об административных правонарушениях. Из них 4 протокола за управление транспортным средством в состояний алкогольного опьянения.