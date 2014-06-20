Как делят землю в Барабинске

Множество пересудов у жителей Барабинска вызвало распределение земельных участков в уходящем 2016 году. В то время как простым барабинцам редко выпадала возможность получить желаемый участок под строительство, территории с молотка уходили под магазины и постройки власть имущих.

Администрация города зачастую продавала земельные участки по низкой цене, а затем меняла вид разрешенного использования. В результате страдал местный бюджет. Ведь стоимость земли напрямую зависит от вида разрешенного использования. Цену же искусственно занижали.

Посмотрите, как распределялись некоторые земельные участки Барабинска в течение 2016 года.