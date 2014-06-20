Как можно в доме на Октябрьской всё ещё жить?!

Здравствуйте, дорогая редакция! Наверное, ни я одна интересуюсь жителями дома по ул. Октябрьской, 39 в Барабинске. Проходишь мимо дома, и аж сердце замирает.

Как можно в этом доме всё ещё жить? Сараев нет, подхода и подъезда к дому тоже нет! А если жителям скорая или, НЕ ДАЙ БОГ, конечно, пожарная приедет? Как пробраться к дому?

И как можно натопить квартиру, когда всё разобрано? А когда снег начнет таять, что будет? С потолков будет течь чистая родниковая вода? Снега намело же через сломанную крышу!

Ужас какой-то! Мне очень жаль, что никому до этого нет дела. Искренне надеюсь, что жители держатся, как могут .

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