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Как написать в редакцию газеты Аспект
Жители Барабинска и Куйбышева спрашивают, как в редакцию газеты «Аспект» сообщить о событии или задать вопрос.
Сделать это можно быстро и успешно на сайте «Восемь плюс один».
1. Нужно открыть любой текст на сайте «Восемь плюс один».
2. Справа в колонке найти рубрику «Напишите нам или задайте волнующий вас вопрос».
3. Напишите свое имя и название письма.
4. В строке: 1+1. Нужно написать ответ: 2.
5. В окне «Содержание» написать текст.
6. Если хотите загрузить фото, то кликнете «Обзор». Найдите на своем компьютере фото и загрузите его.
7. Далее кликнете «Отправить».
8. После того, как вы отправите свою новость, появится запись, что сообщение успешно добавлено.
9. После модерации ваша новость или вопрос появится в окне «Народные новости».
10. Если вы хотите найти ранее написанную новость, то ищите ее в строке «Поиск».
Пишите нам!
Какой новостью, семейной или общественной, вы могли бы поделиться?
Хотел обратится у вам, так как вижу, что правду в Барабинске, не найти! Если вы напечатаете моё столкновение с отделом линейного отдела полиции, я готов вам всё рассказать.