Как написать в редакцию газеты Аспект

Жители Барабинска и Куйбышева спрашивают, как в редакцию газеты «Аспект» сообщить о событии или задать вопрос.

Сделать это можно быстро и успешно на сайте «Восемь плюс один».

1. Нужно открыть любой текст на сайте «Восемь плюс один».

2. Справа в колонке найти рубрику «Напишите нам или задайте волнующий вас вопрос».

3. Напишите свое имя и название письма.

4. В строке: 1+1. Нужно написать ответ: 2.

5. В окне «Содержание» написать текст.

6. Если хотите загрузить фото, то кликнете «Обзор». Найдите на своем компьютере фото и загрузите его.

7. Далее кликнете «Отправить».

8. После того, как вы отправите свою новость, появится запись, что сообщение успешно добавлено.

9. После модерации ваша новость или вопрос появится в окне «Народные новости».

10. Если вы хотите найти ранее написанную новость, то ищите ее в строке «Поиск».

Пишите нам!

Какой новостью, семейной или общественной, вы могли бы поделиться?