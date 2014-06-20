Как написать в редакцию газеты Аспект
Июн15

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Как написать в редакцию газеты Аспект

Автор: | Опубликовано 15 июня 2014 в 17:14
Рубрика: Полезно | Просмотров: 646 | Один комментарий

Жители Барабинска и Куйбышева спрашивают, как в редакцию газеты «Аспект» сообщить о событии или задать вопрос.

Сделать это можно быстро и успешно на сайте «Восемь плюс один».

1. Нужно открыть любой текст на сайте «Восемь плюс один».

2. Справа в колонке найти рубрику «Напишите нам или задайте волнующий вас вопрос».

3. Напишите свое имя и название письма.

4. В строке: 1+1. Нужно написать ответ: 2.

5. В окне «Содержание» написать текст.

6. Если хотите загрузить фото, то кликнете «Обзор». Найдите на своем компьютере фото и загрузите его.

7. Далее кликнете «Отправить».

1. Нужно открыть любой текст на сайте "Восемь плюс один". 2. Справа в колонке найти рубрику "Напишите нам или задайте волнующий вас вопрос". 3. Напишите свое имя и название письма. 4. В строке: 1+1. Нужно написать ответ: 2. 5. В окне "Содержание" написать текст. 6. Если хотите загрузить фото, то кликнете "Обзор". Найдите на своем компьютере фото и загрузите его. 7. Далее кликнете "Отправить".

1. Нужно открыть любой текст на сайте «Восемь плюс один».
2. Справа в колонке найти рубрику «Напишите нам или задайте волнующий вас вопрос».
3. Напишите свое имя и название письма.
4. В строке: 1+1. Нужно написать ответ: 2.
5. В окне «Содержание» написать текст.
6. Если хотите загрузить фото, то кликнете «Обзор». Найдите на своем компьютере фото и загрузите его.
7. Далее кликнете «Отправить».

8. После того, как вы отправите свою новость, появится запись, что сообщение успешно добавлено.

8. После того, как вы отправите свою новость, появится запись, что сообщение успешно добавлено.

8. После того, как вы отправите свою новость, появится запись, что сообщение успешно добавлено.

9. После модерации ваша новость или вопрос появится в окне «Народные новости».

10. Если вы хотите найти ранее написанную новость, то ищите ее в строке «Поиск».

9. После модерации ваша новость или вопрос появится в окне "Народные новости". 10. Если вы хотите найти ранее написанную новость, то ищите ее в строке "Поиск".

9. После модерации ваша новость или вопрос появится в окне «Народные новости».
10. Если вы хотите найти ранее написанную новость, то ищите ее в строке «Поиск».

Пишите нам!

Какой новостью, семейной или общественной, вы могли бы поделиться?

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