Как охранять природу в Барабинске

Если вы задумались о том, насколько велик или, наоборот, мал именно ваш вклад в заботу о природе – это уже бесценно. К сожалению, бытует мнение, что одному человеку ничего изменить нельзя. Оно в корне неверно – ведь, заботясь о природе, вы подаете пример и окружающим. Кроме того, забота об окружающем мире – это дань уважению себе, так как человек является частью природы. Как охранять природу?

Отправляясь на отдых в лес, захватите с собой пару больших пакетов и соберите мусор после пикника – это совсем несложно и занимает две-три минуты времени. Оставленные пластиковые обертки и пакеты могут разлагаться в почве сотни лет, а металлические банки – ржаветь. Не поленитесь также доехать и выбросить мусор на свалку или специальную помойку, минуя организованные отдыхающими свалки в канавах и траншеях.

Еще по теме: Очистим лес от мусора вместе