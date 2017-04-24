Как ходит льготный автобус из Куйбышева в Барабинск

8plus1.ruПолезно Метки: , , , ,

По просьбам читателей «Аспекта» публикуем расписание движения льготного автобуса по маршруту «Куйбышев — Барабинск».

Маршрут №172 «Куйбышев – Барабинск», автобус
Куйбышев: 6-59, 7-51, 8-43, 9-35, 11-19, 12-11, 13-03, 13-55, 14-47, 15-39, 17-23, 18-15, 19-07, (20-15 летний период)
Барабинск: 7-25, 8-17, 9-09, 10-01, 11-45, 12-37,13-29, 14-21, 15-13, 16-05, 17-49, 18-41, 19-33, (20-45 летний период)

Маршрут №172 «Куйбышев – Барабинск», автобус (воскресенье)
Куйбышев: 7-51, 8-43, 9-35, 11-19, 12-11, 13-03, 13-55, 14-47, 15-39,17-23, 18-15, 19-07, (20-15 летний период)
Барабинск: 8-17, 9-09, 10-01, 11-45, 12-37, 13-29, 14-21, 15-13, 16-05, 17-49, 18-41,19-33, (20-45 летний период)

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