Как ходят единица и двойка в Барабинске и Куйбышеве

Расписание движения автобусов по Куйбышеву и Барабинску. Часть 1

Куйбышев

Маршрут №1 «Радужная-КХЗ», авт. (рабочие дни)

центр 6-00, 7-00, 7-15, 8-00, 8-15, 9-00, 9-15, 10-20, 10-35, 11-20, 11-35, 12-20, 12-35, 13-20, 13-35, 14-20, 14-35, 15-20, 15-35, 16-35, 16-40,17-25, 17-40, 18-40, 19-40,20-40

интернат (радужная) 6-15, 7-15, 7-30, 8-15, 8-30, 9-15, 9-30, 10-35, 10-50, 11-35, 11-50, 12-35, 12-50, 13-35, 13-50, 14-35, 14-50, 15-35, 15-50, 16-45, 16-55, 17-40, 17-55,18-55,19-55, 20-55

химзавод 6-45, 7-45, 8-00, 8-45, 9-00, 10-05, 10-20, 11-05, 11-20, 12-05, 12-20, 13-05, 13-20, 14-05, 14-20, 15-05, 15-20, 16-20, 16-25, 17-10, 17-25, 18-10, 18-25, 19-25, 20-25

Маршрут №1 «Радужная-КХЗ», авт. (выходные)

Центр 6-00, 7-00, 8-00, 9-00, 10-20, 11-20, 12-20, 13-20, 14-20, 15-20, 16-40, 17-40, 18-40, 19-40, 20-40

Интернат (Радужная) 6-15, 7-15, 8-15, 9-15, 10-35, 11-35, 12-35, 13-35, 14-3515-35, 16-55, 17-55, 18-55, 19-55, 20-55

Химзавод 6-45, 7-45, 8-45, 10-05, 11-05, 12-05, 13-05, 14-05, 15-05, 16-25, 17-25, 18-25, 19-25, 20-25

Маршрут №1 «Радужная-КХЗ», ГАЗель (рабочие дни)

Центр 6-45, 7-25, 7-45, 8-25, 8-45, 9-45, 10-05, 10-45,11-05, 11-45, 12-05, 12-45, 13-05, 13-45, 14-05, 14-45, 15-05, 15-45, 16-05, 17-05, 17-25,18-05, 18-25, 19-05, 19-25, 20-05, 20-25, 21-35, 22-20

Интернат (Радужная) 7-00, 7-40, 8-00, 8-40, 9-00, 10-00, 10-20, 11-00, 11-20, 12-00, 12-20, 13-00, 13-20, 14-00, 14-20, 15-00, 15-20, 16-00, 16-20, 17-20, 17-40, 18-20, 18-40, 19-20, 19-40, 20-20, 20-40, 21-50, 22-35

Химзавод 7-30, 8-10, 8-30, 9-30, 9-50, 10-30, 10-50, 11-30, 11-50, 12-30, 12-50, 13-30, 13-50, 14-30, 14-50, 15-30, 15-50, 16-50, 17-10, 17-50, 18-10, 18-50, 19-10, 19-50, 20-10, 21-20

Автосервис 22-10

Маршрут №1 «Радужная-КХЗ», ГАЗель (выходные)

Центр 7-15, 7-25, 8-15, 8-25, 9-15, 9-45, 10-05, 10-45, 11-45, 12-05, 12-45, 13-05, 13-45, 14-05, 14-45, 15-05, 15-45, 16-05, 17-05, 17-25, 18-05, 18-25, 19-05, 19-25, 20-05, 20-50, 21-35

Интернат (Радужная) 7-30,7-40, 8-30,8-40, 9-30, 10-00, 10-20, 11-00, 12-00, 12-20, 13-00, 13-20, 14-00, 14-20, 15-00, 15-20, 16-00, 16-20, 17-20, 17-40, 18-20, 18-40, 19-20, 19-40, 20-20, 21-05,21-50

Химзавод 7-10, 8-00, 8-10, 9-00, 9-30, 9-55, 10-30, 11-30, 11-50, 12-30, 12-50, 13-30, 13-50, 14-30, 14-50, 15-30, 15-50,16-50, 17-10, 17-50, 18-10, 18-50, 19-10, 19-50, 20-10

Автосервис 20-40, 21-25

Маршрут №1У «Радужная — Горбольница»/«Радужная – Горбольница — Шлюз» (сб., вс., до шлюза — с 1 мая)

Центр 6-30, 7-30, 8-30, 9-50, 10-50, 11-50, 12-50, 13-50, 14-50, 15-50, 17-10, 18-10, 19-10, 20-10

Интернат 6-45, 7-45 (до КХЗ), 8-45, 10-05, 11-05, 12-05,13-05, 14-05, 15-05, 16-05, 17-25, 18-25, 19-25, 20-25

Горбольница 7-22, 9-42, 10-42,11-42, 12-42, 13-42, 14-42, 15-42, 17-02, 18-02, 19-02, 20-02

Шлюз 10-35, 11-35, 12-35, 13-35, 16-55, 17-55, 18-55, 19-55, 20-55 до КПП

Маршрут №2 «Совхозная — КХЗ», авт.

Центр: 6-40, 7-40, 8-40, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-20, 18-20, 19-20, 20-20

Совхозная: 6-55, 7-55, 8-55, 10-15, 11-15, 12-15, 13-15, 14-15, 15-15, 16-15, 17-35, 18-35, 19-35, 20-35

КХЗ: 7-25, 8-25, 9-45, 10-45, 11-45, 12-45, 13-45, 14-45, 15-45, 17-05, 18-05, 19-05, 20-05

Маршрут №2 «Центр — Кладбище», ГАЗель

Центр 7-50, 8-20, 8-50, 9-20,10-20, 10-52, 11-20, 11-52, 12-20,12-52, 13-20, 13-52,14-20, 14-52, 15-20, 15-52, 16-20, 17-05, 17-35, 18-05, 18-35, 20-05, 20-35, 21-05, 21-35, 22-00, 22-30

Кладбище 8-05, 8-35, 9-05, 9-55, 10-35, 11-05, 11-35, 12-05, 12-35, 13-05, 13-35, 14-05, 14-35, 15-05, 15-35, 16-05, 16-50, 17-20, 17-50, 18-20, 18-50

Совхозная 20-20, 20-50, 21-20, 21-45, 22-15, 22-39

Барабинск

Маршрут №1 «Аэропорт – Покровка»

ООО «Сибирь»

От остановки Покровка: 7-45, 9-25, 11-05, 12-45, 14-25, 16-05, 17-45, 19-25; 7-55, 9-35, 11-15, 12-55, 14-35, 16-15, 17-55. 19-35

от остановки аэропорт: 7-05, 8-45, 10-25,12-05, 13-45, 15-25, 17-05, 18-45; 8-35, 10-15, 11-55, 13-35, 15-15, 16-55, 18-35, 20-15

От остановки Школа №47: 7-37, 9-17, 10-57, 12-37, 14-17, 15-57, 17-37, 19-17; 8-03, 9-43, 11-23, 13-03, 14-43, 16-23, 18-03, 19-43

От остановки Площадь: 7-34, 9-14, 10-54, 12-34, 14-14, 15-54, 17-34, 19-14; 8-06, 9-46, 11-26, 13-06, 14-46, 16-26, 18-06, 19-46

От остановки Госбанк: 7-28, 9-08, 10-48, 12-28, 14-08, 15-48, 17-28, 19-08; 8-12, 9-52, 11-32, 13-12, 14-52, 16-32, 18-12, 19-52

От остановки Вокзальная: 7-15, 8-55, 10-35, 12-15, 13-55, 15-35, 17-15, 18-55; 8-25, 10-05, 11-45, 13-25, 15-05, 16-45, 18-25, 20-05

от остановки гутова: 7-27, 9-07, 10-47, 12-27, 14-07, 15-47, 17-27, 19-07; 8-13, 9-53, 11-33, 13-13, 14-53, 16-33, 18-13, 19-53

Маршрут №1 «Покровка — Аэропорт – Покровка»

ИП Петанова А. С.

Аэропорт 7-17, 8-57, 10-37, 12-17, 15-37, 17-17, 18-57; 8-47, 10-27, 12-07, 13-47, 15-27, 17-07, 18-47; 7-30, 9-10, 10-50, 14-10, 15-50, 17-30, 19-10; 9-00, 10-40, 12-20, 14-00, 15-40, 17-20, 19-00; 7-42, 9-22, 11-02, 12-42, 14-22, 16-02, 17-42, 19-22; 9-12, 10-52, 13-32, 15-52, 17-32, 19-12; 7-57, 9-37, 11-17, 12-57, 16-17, 17-57, 19-37; 8-07, 9-47, 11-27, 13-07, 14-47, 16-27, 18-07, 19-47; 8-10, 9-50, 11-30, 14-50, 16-30, 18-10, 19-50; 8-20, 10-00, 11-40, 13-20, 15-00, 16-40, 18-20, 20-00; 8-22, 10-02, 11-42, 13-22, 15-02, 16-42, 18-22, 19-02; 8-32, 10-12, 11-52, 15-12, 16-52, 18-32

Вокзальная 7-27, 9-07, 10-47, 12-27, 15-47, 17-27, 19-07; 8-37, 10-17, 11-57, 13-37, 15-17, 16-57, 18-37, 20-17; 7-40, 9-20, 11-00, 14-20, 16-00, 17-40, 19-20; 8-50, 10-30, 12-10, 13-50, 15-30, 17-10, 18-50; 7-52, 9-32, 11-12, 12-52, 14-32, 16-12, 17-52, 19-32; 9-02, 10-42, 12-22, 15-42, 17-22, 19-02; 7-47, 9-27, 11-07, 12-47, 16-07, 17-47, 19-27; 8-17, 9-57, 11-37, 13-17, 14-57, 16-37, 18-17, 19-57; 8-00, 9-40, 11-20, 14-40, 16-20, 18-00, 19-40; 8-30, 10-10, 11-50, 13-30, 15-10, 16-50, 18-30, 20-10; 8-12, 9-52, 11-32, 13-12, 14-52, 16-32, 18-12, 19-52; 8-42, 10-22, 12-02, 15-22, 17-02, 18-42

Гутова 7-39, 9-19, 10-59, 12-39, 15-59, 17-39, 19-19; 8-25, 10-05, 11-45, 13-25, 15-05, 16-45, 18-25, 20-05; 7-52, 9-32, 11-12, 14-32, 16-12, 17-52, 19-32; 8-38, 10-18, 11-58, 13-38, 15-18, 16-58, 18-38, 20-17;8-04, 9-44, 11-24, 13-04, 14-44, 16-24, 18-04, 19-44; 8-50, 10-30, 12-10, 15-30, 17-10, 18-50; 7-35, 9-15, 10-55, 12-35, 15-55, 17-35, 19-15; 8-29, 10-09, 11-49, 13-29, 15-09, 16-49, 18-29, 20-09; 7-48, 9-28, 11-08, 14-28, 16-08, 17-48, 19-28; 8-42, 10-22, 12-02, 13-42, 15-22, 17-02, 18-42; 8-00, 9-40, 11-20, 13-00, 14-40, 16-20, 18-00, 19-40; 8-54, 10-34, 12-14, 15-34, 17-14, 18-54

Госбанк 7-40, 9-20, 11-00, 12-40, 16-00, 17-40, 19-20; 8-24, 10-04, 11-44, 13-25, 15-04, 16-44, 18-24, 20-04; 7-53, 9-33, 11-13, 14-33, 16-13, 17-53, 19-33; 8-37, 10-17, 11-57, 13-37, 15-17, 16-57, 18-37, 20-16; 8-05, 9-45, 11-25, 13-05, 14-45, 16-25, 18-05, 19-45; 8-49, 10-29, 12-09, 15-29, 17-09, 18-49, 20-29; 7-34, 9-14, 10-54, 12-34, 15-54, 17-34, 19-14; 8-30, 10-10, 11-50, 13-30, 15-10, 16-50, 18-30, 20-10; 7-47, 9-27, 11-07, 14-27, 16-07, 17-47, 19-27; 8-43, 10-23, 12-03, 13-43, 15-23, 17-03, 18-43; 7-59, 9-39, 11-19, 12-59, 14-39, 16-19, 17-59, 19-39; 8-55, 10-35, 12-15, 15-35, 17-15, 18-55

площадь 7-46, 9-26, 11-06, 12-46, 16-06, 17-46, 19-26; 8-18, 9-58, 11-38, 13-18, 14-58, 16-38, 18-18, 19-58; 7-59, 9-39, 11-19, 14-39, 16-19, 17-59, 19-39; 8-31, 10-11, 11-51, 13-31, 15-11, 16-51, 18-31, 20-11; 8-11, 9-51, 11-31, 13-11, 14-50, 16-31, 18-11, 19-51; 8-43, 10-23, 12-03, 15-23, 17-03, 18-43, 20-23; 7-28, 9-08, 10-48, 12-28, 15-48, 17-28, 19-08; 8-36, 10-16, 11-56, 13-36, 15-16, 16-56, 18-36, 20-16; 7-41, 9-21, 11-01, 14-21, 16-01, 17-41, 19-21; 8-49, 10-29, 12-09, 13-49, 15-29, 17-09, 18-49; 7-53, 9-33, 11-13, 12-53, 14-33, 16-13, 17-53, 19-33; 9-01, 10-41, 12-21, 15-41, 17-21, 19-01

Школа №47 7-49, 9-29, 11-09, 12-49, 16-09, 17-49, 19-29; 8-15, 9-55, 11-35, 13-15, 14-55, 16-35, 18-15, 19-55; 8-02, 9-42, 11-22, 14-42, 16-22, 18-02, 19-42; 8-28, 10-08, 11-48, 13-28, 15-08, 16-48, 18-28, 20-08; 8-14, 9-54, 11-34, 13-14, 14-54, 16-34, 18-14, 19-54; 8-40, 10-20, 12-00, 15-20, 17-00, 18-40, 20-20; 7-25, 9-05, 10-45, 12-25, 15-45, 17-25, 19-05; 8-39, 10-19, 11-59, 13-39, 15-19, 16-59, 18-39, 20-19; 7-38, 9-18, 10-58, 14-18, 15-58, 17-38, 19-18; 8-52, 10-32, 12-12, 13-52, 15-32, 17-12, 18-52; 7-50, 9-30, 11-10, 12-50, 14-30, 16-10, 17-50, 19-30; 9-04, 10-44, 12-24, 15-44, 17-24, 19-04

Покровка 7-57, 9-37, 11-17, 12-57, 16-17, 17-57, 19-37; 8-07, 9-47, 11-27, 13-07, 14-47, 16-27, 18-07, 19-47; 8-10, 9-50, 11-30, 14-50, 16-30, 18-10, 19-50; 8-20, 10-00, 11-40, 13-20, 15-00, 16-40, 18-20, 20-00; 8-22, 10-02, 11-42, 13-22, 15-02, 16-42, 18-22, 20-02; 8-32, 10-12, 11-52, 15-12, 16-52, 18-32, 20-12; 7-17, 8-57, 10-37, 12-17, 15-37, 17-17, 18-57; 8-47, 10-27, 12-07, 13-47, 15-27, 17-07, 18-47, 20-27; 7-30, 9-10, 10-50, 14-10, 15-50, 17-30, 19-10; 9-00, 10-40, 12-20, 14-00, 15-40, 17-20, 19-00; 7-42, 9-22, 11-02, 12-42, 14-22, 16-02, 17-42, 19-22; 9-12, 10-52, 12-32, 15-52, 17-32, 19-12

Часть 2 будет опубликована через неделю.

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