Как вести миссионерскую деятельность в России

Порядок осуществления миссионерской деятельности в России регулируется следующими документами:

Жилищным кодексом РФ (ч. 1 ст. 17 и ст. 22),

федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (п. 2 ст.1 3 и ст. 20, п. 3 ст. 17),

федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» (ч. 8 ст. 25).

Миссионерскую деятельность можно вести непосредственно религиозным объединениям либо уполномоченным ими гражданам, юридическим лицам публично, при помощи СМИ, интернета, а также иными законными способами. Миссионерская деятельность от имени представительства иностранной религиозной организации осуществляться не может.

Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, распространяемые в рамках осуществления от имени религиозной организации, должны иметь маркировку с официальным полным наименованием такой организации. Запрещается деятельность религиозного объединения по распространению информации о своём вероучении в помещениях, зданиях, сооружениях, на земельных участках, где они расположены, без письменного согласия руководящего органа соответствующего религиозного объединения.

Не допускается ведение миссионерской деятельности от имени религиозного объединения, цели и действия которого противоречат закону.

Не допускается миссионерская деятельность, цели и действия которой направлены на:

нарушение общественной безопасности и общественного порядка;

осуществление экстремистской деятельности;

принуждение к разрушению семьи;

посягательство на личность, права и свободы граждан;

нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе с использованием наркотических и психотропных средств;

склонение к самоубийству или отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи людям, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии;

принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения;

воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального её исполнения, или угрозой применения насильственного воздействия, другими противоправными действиями входу гражданина из религиозного объединения;

побуждение людей к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и к совершению иных противоправных действий.