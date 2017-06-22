Какую пользу дает звание Ветеран труда в Барабинске

Кому дают «ветерана труда»

Юрий Разинькин — пенсионер, ветеран труда. Работал на железной дороге в Барабинске, осмотрщиком-ремонтником. На пенсию вышел в 2002 году. Уходить не хотелось. Остался бы еще работать, но пришлось уйти отдыхать по состоянию здоровья. При выходе на пенсию получил медаль от президента РФ за достойный труд, удостоверение.

В тот момент Юрий Самойлович, прихватив «корочки», отправился в отдел пособий, где ему сразу оформили «ветерана труда». Говорит, что пользуется такой льготой, как 50-процентная компенсация за оплату ЖКУ. Однажды заплатили слишком много за квартплату, обращался в редакцию, предприятие ЖКХ. В следующем месяце УК сделала перерасчет.

У мужчины – третья группа инвалидности. Он получает соответствующие выплаты. Как-то раз в органах соцзащиты предложили съездить в санаторий отдохнуть. Бесплатно. Юрий Самойлович не отказался.

Другими льготами ветеран труда не интересуется. Автомобилист Юрий Разинькин общественным транспортом не пользуется, поэтому бесплатный проезд для него не актуален.

Понятие «ветеран труда» разделяется. Есть «Ветеран труда» (федерального значения) и Почетное звание «Ветеран труда Новосибирской области».

Итак, звание «Ветеран труда» присваивается в двух случаях.

Его могут получить лица, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами президента Российской Федерации или удостоенные благодарности президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности, и имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу. Звание присваивают лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

До пенсии льготы не положены

Меры социальной поддержки ветеранам труда предоставляются после установления им страховой пенсии по старости. Здесь действует статья 5 закона Новосибирской области от 29 декабря 2004 года №253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области».

Какие льготы имеет «Ветеран труда»

Есть несколько мер социальной поддержки ветеранов труда.

Во-первых, это денежные выплаты. В Новосибирской области предусмотрена ежемесячная выплата в размере 358 рублей 45 копеек.

Во-вторых, сохранение права на получение медицинской помощи в организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в медучреждениях.

В-третьих, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области.

В-четвертых, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Это горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. Но компенсируют не более 50 процентов от размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленного губернатором Новосибирской области.

В-пятых, оплата в размере 50 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в сроки, установленные правительством Новосибирской области.

Как получить компенсацию за «коммуналку»

Чтобы получать возврат денег, уплаченных за текущее содержание жилья и коммунальные услуги, нужно предоставить в отдел пособий документы:

— заявление о предоставлении компенсации установленной формы;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

— удостоверение «ветеран труда»;

— документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) гражданина, выданный не ранее чем за месяц до даты обращения с заявлением о предоставлении компенсации;

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Компенсация предоставляется с первого числа месяца, в котором заявление с необходимыми документами поступило в отдел пособий. Поставщики услуг представляют в отдел не позднее 12 числа каждого месяца сведения о размере рассчитанной и внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 12 числа производится расчет компенсации.

Она выплачивается ежемесячно до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором в территориальный орган поступили сведения о размере рассчитанной и внесенной платы.

Когда несколько ветеранов живут в одной квартире

При совместном проживании гражданина, имеющего право на льготу, с иными гражданами предоставление компенсации производится исходя из его доли в составе общих расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

При совместном проживании двух и более граждан, имеющих право на льготу, предоставление компенсации производится каждому из них исходя из его доли.

Куда обращаться за льготами

Порядком оформления документов ветерана труда для получения льгот занимается отдел пособий и социальных выплат. Туда обращаются за получением транспортного требования, денежными выплатами, компенсацией расходов на ЖКУ.

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