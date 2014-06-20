Камера появится на трассе Куйбышев-Барабинск

Еще одна камера для фиксации превышения скорости появится на трассе «Куйбышев-Барабинск». Пока установили лишь ящик. Его расположили на четвертом километре.

То есть теперь своя камера есть и на территории Барабинского района. Вторая, на этой же трассе, принадлежит соседям. Водителям напомним, что о приближении к стационарным камерам и радарам их должна предупреждать специальная табличка.

Вас смущает наличие камеры на обочине?

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