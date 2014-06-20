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Камера появится на трассе Куйбышев-Барабинск
Еще одна камера для фиксации превышения скорости появится на трассе «Куйбышев-Барабинск». Пока установили лишь ящик. Его расположили на четвертом километре.
То есть теперь своя камера есть и на территории Барабинского района. Вторая, на этой же трассе, принадлежит соседям. Водителям напомним, что о приближении к стационарным камерам и радарам их должна предупреждать специальная табличка.
Вас смущает наличие камеры на обочине?
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