Кандидаты в Молодежный парламент встретились со старшеклассниками

Кандидаты в Молодежный парламент Новосибирской области встретились с юными избирателями – учащимися коррекционной школы-интерната в Куйбышевском районе.

Встреча предполагала не только информирование ребят с ограниченными возможностями здоровья о предстоящих выборах в Молодежный парламент и привлечение их к участию в голосовании, но и расширение рамок их общения.

О том, что такое Молодежный парламент и зачем он нужен старшеклассникам рассказала Алина Щеголева, председатель молодежного парламента Куйбышевского района. Она проинформировала ребят о том, какие мероприятия проводят члены молодежного парламента и призвала активнее участвовать в общественной жизни города и района.

Члены молодежной избирательной комиссии Куйбышевского района Алина Файзулина и Елена Лосева рассказали о предстоящих выборах в Молодежный парламент, выдвижении и регистрации кандидатов, процедуре голосования.

Избиркомовцы инсценировали процедуру голосования, ознакомив школьников со списком избирателей, бюллетенем, переносным ящиком для голосования.

13 февраля, в день голосования, члены молодежной комиссии прибудут в школу-интернат с переносным ящиком для голосования.

Большой интерес у старшеклассников вызвали выступления кандидатов в Молодежный парламент. Алексей Брит, студент политехнического колледжа, и Татьяна Матвеева, студентка педагогического университета, рассказали о том, что повлияло на их решение выдвинуть свою кандидатуру в Молодежный парламент.

От имени третьего кандидата – Олеси Третьяковой, специалиста Дома молодежи Куйбышевского района, выступила доверенное лицо Оксана Шапошникова, начальник отдела молодежной политики администрации Куйбышевского района. Все кандидаты призвали участников встречи принять активное участие в молодежных выборах.

В завершении встречи воспитанники школы–интерната поблагодарили организаторов встречи и заверили, что будут активно участвовать в голосовании.