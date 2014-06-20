Катание с горки — стресс для детей в Куйбышеве

Снежный городок и деревянные горки на площади стали предметом обсуждения для многих жителей Куйбышева. Особенно бурно обсуждают эту тему в соцсетях. В своих комментариях блогеры рассказывают, какая красивая площадь была перед новогодними праздниками несколько лет назад, сколько ребятни собиралось на ней в зимние каникулы.

Вера Бокарева,

жительница Куйбышева:

Помнится, пару лет назад в местной прессе поднимали вопрос насчет этих деревянных горок. Власти ответили, что новая тротуарная плитка на площади не выдержит большой нагрузки от массы снега. Так раньше, хоть и деревянные горки, на них смотреть не страшно было. В этом же году — действительно, ужас!

Ирина:

Какие проблемы?! Если власти объясняют это тем, что бульдозеры, которые укатывали раньше большие ледяные горки, разрушат тротуарную плитку на площади — возьмите в руки лопаты и сделайте своим детям праздник! Как мы привыкли к потребительству!

Сабина Попова,

жительница Куйбышева:

Мы же налоги платим! И хотим раз в год праздника для своих детей! Если нельзя на площади городок делать, можно выбрать для этого другое место. Это же не снежный городок, это позор! Раскрашенные фигурки были красивыми ровно до того, как не потеплело, и вся краска не поплыла. Развиваться надо, а не стоять на месте. По крайне мере, в других городах с каждым годом всё лучше и лучше.

Елена,

г. Куйбышев:

В советские времена на площади люди сами ни горки, ни фигуры не строили. Этим занимались службы ЖКХ или дорожные. Сейчас все ищут, кто бы это все сделал? А чем тогда службы будут заниматься? Очистили бы все улицы от снега, привезли его на площадь. И был бы замечательный городок.

Анастасия Горбунова,

пользователь соцсетей из Барабинска:

Если бы вы увидели снежный городок в Барабинске… Ваш, по сравнению с нашим, – сказка.

Кристина Бородина,

г. Барабинск:

Сегодня была в Куйбышеве и видела их городок. По сравнению с нашим, есть на что посмотреть. У нас даже Деда Мороза со Снегурочкой не удосужились слепить.

Анастасия,

жительница Куйбышева:

Мне хватило смелости с семьей скатиться по деревянной горке. Мы попали в дырку. Еще до сих пор синяки сходят. И всем наплевать, что творит местная власть.

Ольга Кутузова,

мама, г. Куйбышев:

Безобразие полное! Моя дочь уже третий год даже идти на эти горки не хочет!

Ирина,

жительница Куйбышева:

Я думаю, надо составить и подписать запрос от горожан: сколько было запланировано потратить денег, кому были оплачены эти средства, на что они были потрачены? Потребовать отчета, как налогоплательщики и потребители услуг не соответствующего качества.

Сабина,

г. Куйбышев:

Я всё своё детство жила в шестиэтажке в центре. Для меня Новый Год — это было настоящее чудо. Ещё только строили, а мы на дню по 10 раз бегали, выглядывали, что там строят. Чего нового выдумают? Сколько горок на этот раз ждать? И какой высоты будет самая большая горка? И на фигуры лазили, и ни одна не развалилась. Там был настоящий детский мир. А сейчас власти наплевательски относятся к жителям города.

Наталья Николаева,

пользователь соцсетей из Куйбышева:

Да, остались одни воспоминания. .. Помню, раньше по 2-3 горки стояли. А фигуры… Осьминоги, лабиринты. Каких мультяшных персонажей только не было! Остается вспоминать и рассказывать детям.

Анна Сергеевна,

активный пользователь соцсетей:

Я не знаю людей, кто делал фигуры на площади. Все — таки на холоде. Как- то старались выполнить художественный замысел. Но это не выход для чиновников — привлекать непрофессионалов. В «голодные» 90-е годы были прекрасные горки, скульптуры, украшения! А сейчас приходится детей везти в другие города, чтобы они не видели этот ужас, а посмотрели, как может быть по-настоящему красиво!

Андрей Михеев,

руководитель филиала компании «АПЕКС» ( «Натяжные потолки»), г. Куйбышев:

В ночь с 31 декабря на 1 января я пошел с тремя своими ребятишками на городскую площадь. Хотели прокатиться на горке, посмотреть освещенный снежный городок. И что мы там увидели? Сухие доски деревянного сооружения. У разочарованных детей даже слезы на глазах выступили.

В стране существуют сотни программ в поддержку и помощь детям, но на наш город они, очевидно, не распространяются. Та деревянная горка, которая установлена на площади, уже много лет хранится под открытым небом на территории бывшего Жилкомхоза. На ветру и под дождем.

Дерево – материал очень хрупкий. Либо доска сломается, либо щепа отлетит вместе со льдом. Она может разорвать ребенку или взрослому человеку весь пах. Вопрос очень серьезный. Сотни людей, с которыми я общался, готовы подписаться под моими словами. Пока в городе делят власть, страдают наши дети. Хотя бы один раз в три года можно делать новую горку и хранить ее, как положено.

Мария Степанова,

жительница Куйбышева:

У меня ребенок повредил себе колено на этих замечательных горках! Ужас просто, а не горки. Кататься невозможно, заканчиваются резко, и не то, что ребёнок, взрослые себе всё отбивают. С большой горки после ската куски плитки вышкребаются. Потому что редко заливают. Дети кости могут переломать. Конец приходит и одежде, и ледянкам.