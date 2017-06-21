Клещи кусают меньше на 50 в Барабинске

Лето продолжается без клещевого энцефалита в Барабинске. На 21 июня зарегистрировано покусов меньше, чем в прошлом году — 134. Их них детей — 46. В 2016 году на эту дату было известно о 184 покусах.

Как уточнила помощник врача-эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии Наталья Леонтьева, случаев заболеваний, передающихся от клещей, нет. То есть клещевого энцефалита, боррелиоза, а также рекициоза.

От клещей обработаны все пришкольные лагеря, территории детских садов, учреждений дополнительного образования, а также Парк культуры и отдыха. Результат, уточнили в Центре гигиены, держится в течение 30 дней.

Где необходимо обработать территорию от клеща?

Еще по теме:

Энцефалита в Барабинском районе пока нет

20 дней считалась опасной трава в парке Барабинска