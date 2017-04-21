Клещи уже кусают в Барабинском районе

Два покуса клещами зарегистрировано в Барабинском районе на 21 апреля. Такую цифру назвали эксперты территориального отдела Роспотребнадзора. В прошлом году на эту дату было официально известно также о двух случаях.

Оба произошли с несовершеннолетними. Один из них — в городе Барабинске, еще один — клеща на теле обнаружили в селе Казанцево.

В Куйбышевском районе на сегодняшний день — один покус. Случай произошел также с несовершеннолетним. В 2016 году на 21 апреля было известно о 20 случаев покусов клещами.

Напомним, что клещи активны семь месяцев в году — с апреля по октябрь. В этот период высока вероятность заболеваний клещевым энцефалитом.

Вакцинопрофилактика помогает выработать иммунитет к вирусу. Курс вакцинации состоит из двух прививок. Их нужно сделать до начала эпидсезона: первая — в марте, вторая — через месяц. Либо после его окончания — начиная с октября. Первую ревакцинацию проводят через 12 месяцев после завершения курса вакцинации.

Вы уже видели клещей в этом году?

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