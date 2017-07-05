Ключи от квартир получили жительницы Куйбышева

Ольга ВасиленкоЖизнь Метки: , , , , ,

Ключи от однокомнатной благоустроенной квартиры получили трое жительниц Куйбышева. Это стало возможным благодаря участию Куйбышевского района в программе «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках программы Куйбышевскому району из федерального бюджета выделено 3,8 миллиона рублей. На вторичном рынке Куйбышева приобрели 3 благоустроенные квартиры.

Соблюдены все необходимые условия:

  • приобретенные жилые помещения соответствуют санитарным
    нормам и требованиям,
  • оборудованы сантехникой, электрической плитой и всеми приборами учета.

Площадь приобретенных жилых помещений составляет не менее 30 м2.

Инна Рыжененкова:

Сейчас моя семья из 3-х человек проживает в комнате общежития площадью 13 квадратных метров. Мы ожидаем пополнения — родится второй ребенок. Потому полученная квартира от государства очень своевременна.

Олег Караваев,
глава Куйбышевского района:
Искренне рад вашему событию, поздравляю вас. Желаю уюта и благополучия в новом собственном доме.

Куйбышевский район участвует в программе с 2013 года. За это время приобретено 92 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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One Comment

  1. Спустя год после судов наконец-то получила квартиру.И фото мое!

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