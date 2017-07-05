Ключи от квартир получили жительницы Куйбышева

Ключи от однокомнатной благоустроенной квартиры получили трое жительниц Куйбышева. Это стало возможным благодаря участию Куйбышевского района в программе «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В рамках программы Куйбышевскому району из федерального бюджета выделено 3,8 миллиона рублей. На вторичном рынке Куйбышева приобрели 3 благоустроенные квартиры.
Соблюдены все необходимые условия:
- приобретенные жилые помещения соответствуют санитарным
нормам и требованиям,
- оборудованы сантехникой, электрической плитой и всеми приборами учета.
Площадь приобретенных жилых помещений составляет не менее 30 м2.
Инна Рыжененкова:
Сейчас моя семья из 3-х человек проживает в комнате общежития площадью 13 квадратных метров. Мы ожидаем пополнения — родится второй ребенок. Потому полученная квартира от государства очень своевременна.
Олег Караваев,
глава Куйбышевского района:
Искренне рад вашему событию, поздравляю вас. Желаю уюта и благополучия в новом собственном доме.
Куйбышевский район участвует в программе с 2013 года. За это время приобретено 92 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
One Comment
Спустя год после судов наконец-то получила квартиру.И фото мое!