Ключи от квартир получили жительницы Куйбышева

Ключи от однокомнатной благоустроенной квартиры получили трое жительниц Куйбышева. Это стало возможным благодаря участию Куйбышевского района в программе «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В рамках программы Куйбышевскому району из федерального бюджета выделено 3,8 миллиона рублей. На вторичном рынке Куйбышева приобрели 3 благоустроенные квартиры.

Соблюдены все необходимые условия:

приобретенные жилые помещения соответствуют санитарным

нормам и требованиям,

нормам и требованиям, оборудованы сантехникой, электрической плитой и всеми приборами учета.

Площадь приобретенных жилых помещений составляет не менее 30 м2.

Инна Рыжененкова: Сейчас моя семья из 3-х человек проживает в комнате общежития площадью 13 квадратных метров. Мы ожидаем пополнения — родится второй ребенок. Потому полученная квартира от государства очень своевременна.

Олег Караваев,

глава Куйбышевского района:

Искренне рад вашему событию, поздравляю вас. Желаю уюта и благополучия в новом собственном доме.

Куйбышевский район участвует в программе с 2013 года. За это время приобретено 92 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.