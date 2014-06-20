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Фельдшер выезжает к больным в любое время
Читательница Елена из Куйбышева обратилась в редакцию «Аспекта» с вопросом: кто поможет жителям деревни 2-я Михайловка, если они заболеют после 16.00 часов вечера или в выходные дни?
Напомним, вот как описывает свою историю Елена: «В субботу у моей свекрови резко подскочило давление. Человека всего трясет, она ничего не соображает. Звонят в Каму фельдшеру — не берет трубку. Сотовый никому не дают, чтобы не докучали.
Рядом с жильем родителей дома пустуют, соседей нет. Помощь оказать некому. Вызываем скорую, сразу вопрос: «А почему вы вызываете? Мы выезжаем только по вызову фельдшера».
Пока выясняли -рядились, искали фельдшера — прошло 4 часа. Скорая все-таки приехала, дали человеку горсть таблеток. Привезли в город в больницу. Там не приняли, так как давление понизилось немного.
В понедельник едет в поликлинику к терапевту. На приеме терапевт говорит: «Еще раз вызовете скорую, будете оплачивать все затраты». И что в этом случае делать людям, откуда ждать помощи?».
Лилия Показанова,
глава Камского сельсовета:
На весь Камский сельсовет — один фельдшерско-акушерский пункт. Фельдшер выезжает к больным по вызову в любое время. Когда есть возможность, предоставляем для этого машину сельсовета. Но, в основном, она добирается в деревни либо на попутных машинах, либо пешком, либо за ней приезжают родственники больного. Случается, что вызов поступает в выходной день, когда фельдшер уезжает в город по своим делам. В таком случае, после подтверждения фельдшера, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь из города.
Описанную читательницей «Аспекта» ситуацию комментирует заведующая Камским ФАПом. Она утверждает, что случай с жительницей 2-й Михайловки — единичный.
Ирина Книпацан,
заведующая Камским ФАПом, фельдшер:
Я помню этот случай. Утром в выходной день мне на сотовый телефон позвонили и сказали, что у женщины во 2-й Михайловке сильно повысилось давление. Я в это время была в Куйбышеве. По телефону я проконсультировала женщину, какое лекарство принять. Посоветовала выпить мочегонное средство, к ногам приложить грелку, к затылку — холод. Больная так и поступила.
Потом родственники вызвали для нее скорую медицинскую помощь, которая увезла женщину в кардиологическое отделение ЦРБ. Там у больной взяли анализы, сделали ЭКГ. Сказали, что гипертонический криз купировался, и порекомендовали записаться на прием к терапевту.
Я работаю фельдшером 25 лет. Обслуживаю 3 села: Каму, Бекташ и 2-ю Михайловку. К больным выезжаю по первому сигналу. В тот выходной день, когда у женщины поднялось давление, меня не было в Каме. Поэтому сама лично я осмотреть ее не смогла.
Болезнь приходит не по расписанию и очень часто — вечером или ночью. И не только в рабочие, но и в выходные дни. Желательно, чтобы в дальних деревнях такого с жителями не случалось.
В вашем селе есть ФАП? Как вы действуете, если в вашей семье кто-то заболел?
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Прочитала статью полностью,и ужасно возмущена тем,как можно так откровенно обманывать? Бабушка проживает в селе Кама,несмотря на то,что фельдшер находится в одной деревне,в будний день,не в выходной и не один раз не могли допроситься от неё помощи. То коровы не доены,то просто некогда. Случай не единичный,не знаю,почему люди молчат. Если должная помощь будет оказываться так долго,то можно ли назвать Ее «скорой «???
1)Возможности у сельсовета никогда Нет..,всегда сам заболевший (даже пусть ему очень плохо) должен найти машину(что тоже в деревне проблематично) которая его довезет до Каминского ФАПа.2)И было так:Скорую вызвали родственники,т.к.долго очень искали связи с фельдшером( и не нашли),а уже почти перед приездом скорой позвонила фельдшер…….и полечила по телефону…..И еще:в деревне 2 Михайловка есть Медпункт..его отапливают,убирают…но почему то фельдшер там никогда не появляется??)))))..P.S и вежливости бы еще фельдшеру(а то наверное этому не учат в медицинском)
Очень хочется обратиться к выше обозначившим себя людям. Скажите, пожалуйста, фельдшер по-вашему человек или нет? За все то время, что я живу и наблюдаю за работой моей матери, я убедилась, что вам абсолютно наплевать на ее чувства и здоровье. Когда это она не оказывала намеренно помощь? На каждый вызов будь он в мороз, непролазную грязь, темной ночью, в грозу, она всегда откликается. Да, в тот день она не смогла оказать помощь. Но, извините меня, это был выходной день, у нее тоже есть семья, близкие, по которым она скучает и беспокоится, которых хочет увидеть. Получается по вашему, она не имеет на это права, даже уехать в свой выходной в город? Да она даже на больничный у вас уйти не может, потому что сразу начинаются жалобы. А она тоже человек, кстати, далеко не железный. И не нужно говорить о том, что это ее профессия и ее никто не заставлял туда идти. Раз вас не устраивает чья-то работа, выучитесь на эту специальность и сами поработайте! Поэтому, прежде чем кого-то осудить, поставьте себя на его место!