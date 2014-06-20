Фельдшер выезжает к больным в любое время

Читательница Елена из Куйбышева обратилась в редакцию «Аспекта» с вопросом: кто поможет жителям деревни 2-я Михайловка, если они заболеют после 16.00 часов вечера или в выходные дни?

Напомним, вот как описывает свою историю Елена: «В субботу у моей свекрови резко подскочило давление. Человека всего трясет, она ничего не соображает. Звонят в Каму фельдшеру — не берет трубку. Сотовый никому не дают, чтобы не докучали.

Рядом с жильем родителей дома пустуют, соседей нет. Помощь оказать некому. Вызываем скорую, сразу вопрос: «А почему вы вызываете? Мы выезжаем только по вызову фельдшера».

Пока выясняли -рядились, искали фельдшера — прошло 4 часа. Скорая все-таки приехала, дали человеку горсть таблеток. Привезли в город в больницу. Там не приняли, так как давление понизилось немного.

В понедельник едет в поликлинику к терапевту. На приеме терапевт говорит: «Еще раз вызовете скорую, будете оплачивать все затраты». И что в этом случае делать людям, откуда ждать помощи?».

Лилия Показанова,

глава Камского сельсовета:

На весь Камский сельсовет — один фельдшерско-акушерский пункт. Фельдшер выезжает к больным по вызову в любое время. Когда есть возможность, предоставляем для этого машину сельсовета. Но, в основном, она добирается в деревни либо на попутных машинах, либо пешком, либо за ней приезжают родственники больного. Случается, что вызов поступает в выходной день, когда фельдшер уезжает в город по своим делам. В таком случае, после подтверждения фельдшера, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь из города.

Описанную читательницей «Аспекта» ситуацию комментирует заведующая Камским ФАПом. Она утверждает, что случай с жительницей 2-й Михайловки — единичный.

Ирина Книпацан,

заведующая Камским ФАПом, фельдшер:

Я помню этот случай. Утром в выходной день мне на сотовый телефон позвонили и сказали, что у женщины во 2-й Михайловке сильно повысилось давление. Я в это время была в Куйбышеве. По телефону я проконсультировала женщину, какое лекарство принять. Посоветовала выпить мочегонное средство, к ногам приложить грелку, к затылку — холод. Больная так и поступила. Потом родственники вызвали для нее скорую медицинскую помощь, которая увезла женщину в кардиологическое отделение ЦРБ. Там у больной взяли анализы, сделали ЭКГ. Сказали, что гипертонический криз купировался, и порекомендовали записаться на прием к терапевту. Я работаю фельдшером 25 лет. Обслуживаю 3 села: Каму, Бекташ и 2-ю Михайловку. К больным выезжаю по первому сигналу. В тот выходной день, когда у женщины поднялось давление, меня не было в Каме. Поэтому сама лично я осмотреть ее не смогла.

Болезнь приходит не по расписанию и очень часто — вечером или ночью. И не только в рабочие, но и в выходные дни. Желательно, чтобы в дальних деревнях такого с жителями не случалось.

В вашем селе есть ФАП? Как вы действуете, если в вашей семье кто-то заболел?

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