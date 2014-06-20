Когда уберут снег на улицах в Куйбышеве

Жители отдаленных от центра улиц Куйбышева сообщили в редакцию «Аспекта» о том, что после последнего снегопада на их улицах не проходил грейдер, и проехать на собственном автомобиле практически невозможно. Напомним, что последний снегопад был в воскресенье. С тех пор прошло уже 4 дня.

На сайте «8+1» газеты «Аспект» по проблеме неочищенных от снега дорог развернулась настоящая дискуссия. Читатели высказываются о том, что в этом году из-за больших осадков весь декабрь на их улицах — бездорожье.

Татьяна,

жительница улицы Абросимова:

Про улицу Абросимова вообще забыли. Она находится на берегу. Я сегодня звонила на все номера в дорожную службу. По – моему, они их поменяли. А снега у нас по пояс. Ребенок в школу не идет, а ползет по нему. Чтобы сходить по воду, наверное, коромысло надо мастерить. Смешно, 21 век!!!!

Жители улиц Лунной, Снежной, Радужной, Папанина, Копьева и многих других жалуются на то, что снегоуборочная техника не появляется неделями.

Елена,

читательница «Аспекта»:

Это не у руководителей дорожных служб наболевшая «снежная» тема, а у жителей частного сектора, к коим принадлежу и я. У нас не периферия, а почти что центр — улица Советская… Как только очистим вручную придомовую территорию, так сразу проезжает грейдер и буквально заваливает снегом и комьями льда эти участки. Ни сил, ни лопат не напасёшься разгребать завалы…. «Помощники»… И каждый год такое. Ничего не меняется!

За комментариями по наболевшей «снежной» теме редакция обратилась к руководителям дорожного хозяйства Куйбышева.

Сергей Дзезюля,

директор городской службы дорожного хозяйства Куйбышева:

На вчерашний день, 28 декабря, дорожной службой вывезено из города на снегоотвал 5,5 тонны снега. Снегоотвал завален, его чистят через каждые 2 дня. В Куйбышеве 400 улиц. Каждый день с 5 часов утра до темноты работают от 12 до 15 единиц снегоуборочной техники, в том числе 4 грейдера. Сегодня вычищен район жилмассива «Гуляевский», сейчас грейдер идет в сторону улицы Заречной и близлежащих. Другой идет с улицы Радужной в сторону Кутузова, Бородина и всего этого района. В ближайшее время планируется уборка улиц Агафонова, Копьева и других улиц той стороны. Основная задача – расширить те улицы, по которым проходят автобусы. Составлен график уборки снега на новогодние праздничные дни. Работники дорожного хозяйства будут отдыхать только 2 дня – 31 декабря и 1 января. Остальные дни – рабочие.

В каком состоянии находится ваша улица?

Еще по теме: Не чистят улицы в Куйбышеве