Колонка с качественной питьевой водой обрастает мусором в Куйбышеве

Жители гуляевского жилмассива в Куйбышеве призывают земляков быть чистоплотными.

Из колонки по улице Крупской практически весь город Куйбышев набирает качественную питьевую воду.

К сожалению, некоторым людям до звания «Человек» ещё далеко: они здесь же бросают бутылки, ручки от бутылок, банок, прочий мусор… А ведь мы тут живем. Ну негоже так себя вести!

Если приезжаете, чтобы набрать воду для собственных нужд, оставляйте после себя чистоту — думайте о комфорте тех, кто постоянно проживает на этой улице.