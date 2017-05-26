Колонка с качественной питьевой водой обрастает мусором в Куйбышеве

Жители гуляевского жилмассива в Куйбышеве призывают земляков быть чистоплотными.
Из колонки по улице Крупской практически весь город Куйбышев набирает качественную питьевую воду.
К сожалению, некоторым людям до звания «Человек» ещё далеко: они здесь же бросают бутылки, ручки от бутылок, банок, прочий мусор… А ведь мы тут живем. Ну негоже так себя вести!
Если приезжаете, чтобы набрать воду для собственных нужд, оставляйте после себя чистоту — думайте о комфорте тех, кто постоянно проживает на этой улице.
One Comment
я думаю, что такие паразиты даже и не прочитают эту статью. да хоть табличку там повесте, им все равно