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Команда ДЮСШ победила в лыжной гонке в Куйбышеве
Следующие спортивные достижения принесли куйбышевцам нынешние выходные.
Финал зимней спартакиады пенсионеров НСО
Финальные соревнования 6-й зимней спартакиады пенсионеров Новосибирской области состоялся в районном поселке Чистоозерное. 22 команды Новосибирской области приняли участие в соревнованиях. От Куйбышевского района выступили 24 спортсмена.
В соревнованиях по дартсу наша команда заняла 1 место. Её состав:
- Беляева Полина,
- Азаров Юрий,
- Степанова Людмила,
- Третьяков Борис,
- Лебзак Владимир.
Второе место завоевала наша команда по стрельбе:
- Верхоланцев Алексей,
- Якубко Александр,
- Орлова Наталья,
- Абросимов Сергей,
- Трифонова Любовь.
В лыжных гонках серебряным призером стала жительница Куйбышева Екиман Галина. 3 место заняла наша команда в лыжной эстафете:
- Екиман Галина,
- Виляйкин Виктор,
- Третьяков Борис.
По итогам всех видов команда пенсионеров Куйбышевского района заняла третье общекомандное место.
Лыжные гонки в зачет КФК
Соревнования по лыжным гонкам и состязания спортивных семей состоялись на базе ЛОСЦ «Гайдар».
Команда ДЮСШ заняла 1 место: Тырышкин П.Н., Воробьев А.И., Ксенофонтова Т.С., Мауль И.А., Родомецкая О.А., Бефус И.В., Жданов Ю.В., Климова О.А, Валынкина В.В. Волков И.В., Соловьева Т.Н..
Семья Алексеенко — Николай, Мария и Виктория — представляли спортивную семью от куйбышевской ДЮСШ и принесли в общий зачет спартакиады 2 место.
Первенство НСО по стрельбе
Первенство Новосибирской области по пулевой стрельбе состоялось в Новосибирске. Ученица спортивной школы Куйбышевского района Воропаева Яна выполнила норматив КМС и заняла 1 место в упражнении 30 выстрелов с 50 метров. Тренер — Анатолий Кабанов.
Искренне рада успехам команды ДЮСШ Куйбышевского района! Молодцы! Так держать!!!