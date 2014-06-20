Команда ДЮСШ победила в лыжной гонке в Куйбышеве

Следующие спортивные достижения принесли куйбышевцам нынешние выходные.

Финал зимней спартакиады пенсионеров НСО

Финальные соревнования 6-й зимней спартакиады пенсионеров Новосибирской области состоялся в районном поселке Чистоозерное. 22 команды Новосибирской области приняли участие в соревнованиях. От Куйбышевского района выступили 24 спортсмена.

В соревнованиях по дартсу наша команда заняла 1 место. Её состав:

Беляева Полина,

Азаров Юрий,

Степанова Людмила,

Третьяков Борис,

Лебзак Владимир.

Второе место завоевала наша команда по стрельбе:

Верхоланцев Алексей,

Якубко Александр,

Орлова Наталья,

Абросимов Сергей,

Трифонова Любовь.

В лыжных гонках серебряным призером стала жительница Куйбышева Екиман Галина. 3 место заняла наша команда в лыжной эстафете:

Екиман Галина,

Виляйкин Виктор,

Третьяков Борис.

По итогам всех видов команда пенсионеров Куйбышевского района заняла третье общекомандное место.

Лыжные гонки в зачет КФК

Соревнования по лыжным гонкам и состязания спортивных семей состоялись на базе ЛОСЦ «Гайдар».

Команда ДЮСШ заняла 1 место: Тырышкин П.Н., Воробьев А.И., Ксенофонтова Т.С., Мауль И.А., Родомецкая О.А., Бефус И.В., Жданов Ю.В., Климова О.А, Валынкина В.В. Волков И.В., Соловьева Т.Н..

Семья Алексеенко — Николай, Мария и Виктория — представляли спортивную семью от куйбышевской ДЮСШ и принесли в общий зачет спартакиады 2 место.

Первенство НСО по стрельбе

Первенство Новосибирской области по пулевой стрельбе состоялось в Новосибирске. Ученица спортивной школы Куйбышевского района Воропаева Яна выполнила норматив КМС и заняла 1 место в упражнении 30 выстрелов с 50 метров. Тренер — Анатолий Кабанов.