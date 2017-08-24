Подробности участия в фотоконкурсе к 80-летию области

Участвовать в конкурсе на лучшую фотографию и лучший видеоролик среди жителей Новосибирской области, посвященный её 80-летию, приглашают куйбышевцев и барабинцев. Бланки заявки и согласия. Подробная информация.

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе «Я хочу жить здесь!»

I. Общие положения

1.1. Конкурс «Я хочу жить здесь!» на лучшую фотографию и лучший видеоролик среди жителей Новосибирской области, посвященный 80-летию Новосибирской области (далее – Конкурс) проводится Законодательным Собранием Новосибирской области в рамках проведения мероприятий, посвященных 80-летию Новосибирской области. Целью Конкурса является воспитание патриотизма, гордости и уважительного отношения к своей Родине и её истории жителей Новосибирской области.

1.2. Конкурс проводится по двум творческим направлениям: на лучшую фотографию и на лучший видеоролик; по 4 (четырем) номинациям в каждом.

1.3. Конкурс проводится с 15 февраля 2017 года по 11 декабря 2017 года.

1.4. Конкурс проводится в 4 (четыре) этапа:

– 1-й этап «Прием работ» – с 15 февраля 2017 года по 1 октября 2017 года;

– 2-й этап «Отборочный» – с 2 октября 2017 года по 8 октября 2017 года;

– 3-й этап «Открытое голосование» – с 9 октября 2017 года по 10 декабря 2017 года;

– 4-й этап «Подведение итогов конкурса с учетом результатов открытого голосования» – в период с 11 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года.

1.5. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Законодательного Собрания Новосибирской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

1.6. Победители по каждому творческому направлению в каждой номинации Конкурса получают Почетные Дипломы Законодательного Собрания Новосибирской области I, II, III степени и призы: за первое место – планшетный компьютер, за второе место – смартфон, за третье место – электронную книгу.

II. Требования к участию в Конкурсе

2.1. Участником конкурса может являться любой автор (правообладатель) фотографий и видеороликов, представляемых на Конкурс. К участию в конкурсе допускаются жители Новосибирской области без возрастных ограничений.

2.2. На Конкурс принимаются фотографии и видеоролики, соответствующие темам номинаций Конкурса, сделанные автором (правообладателем) или группой авторов (правообладателей) исключительно на территории Новосибирской области.

2.4. Общее количество фотографий, присылаемых на Конкурс одним автором (правообладателем) или группой авторов (правообладателей), не может составлять более 10 штук.

2.4. Общее количество видеороликов, присылаемых на Конкурс одним автором (правообладателем) или группой авторов (правообладателей), не может составлять более 4 штук.

2.6. Каждая конкурсная работа (фотография, видеоролик) не может быть представлена более чем в одной номинации.

2.7. Конкурсные работы (фотографии, видеоролики), представленные в недостаточном качестве или у которых невозможно произвести проверку подлинности, не будут приняты к рассмотрению.

III. Номинации Конкурса

3.1. Конкурс включает следующие номинации:

3.1.1. «Красота родной земли»: природа и достопримечательности Новосибирской области;

3.1.2. «Вспоминая историю области»: исторические памятники, старинная архитектура, иные сюжеты, иллюстрирующие прошлое и настоящее Новосибирской области;

3.1.3. «Портрет современника»: уникальные моменты жизни жителей Новосибирской области;

3.1.4. «Взгляд в будущее»: достижения технического прогресса, промышленные объекты, элементы инфраструктуры, свидетельствующие о том, что будущее начинается сегодня.

IV. Технические требования

4.1. Конкурсные работы (фотографии, видеоролики) должны быть представлены в цифровом формате.

4.2. Фотографии предоставляются в формате JPEG, не менее 1920 пикселей по длинной стороне.

4.3. Видеоролики представляются в формате AVI, разрешением не менее 1280×720, длительностью не более 3 минут.

4.4. Конкурсная работа (фотография, видеоролик) должна содержать следующую информацию: наименование номинации Конкурса и название. Например, «Вспоминая_историю_области_Никольская_часовня.jpeg» или «Красота_родной_земли_Новосибирский_район.avi».

4.5. Для беспристрастной экспертной оценки участники Конкурса не должны указывать свое имя ни на фотографиях, ни в видеороликах, ни в их названиях.

4.6. Конкурсные работы не должны иметь каких-либо авторских обозначений, добавленных рамок, водяных знаков, росписей и т.д.

V. Порядок подачи заявок на Конкурс

5.1. Регистрация участников Конкурса (далее – участник) и их работ происходит путем отправки на электронную почту info@zsnso.ru конкурсных работ, заявок на каждую конкурсную работу с темой письма «Конкурс», а также сканированного согласия автора (правообладателя) или каждого из группы авторов (правообладателей) на передачу прав на использование работы и обработку персональных данных.

5.3. Участник самостоятельно выбирает номинацию, в которой участвует соответствующая конкурсная работа (фотография, видеоролик).

5.4. Конкурсные работы (фотографии, видеоролики) на участие в Конкурсе должны быть отправлены не позднее 30 сентября 2017 года.

VI. Допуск к участию в Конкурсе

6.1. Необходимым условием допуска к участию в Конкурсе является заполнение участником Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1 к Положению о Конкурсе), Согласие на передачу прав на использование работы и обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению о Конкурсе), принятие условий и правил проведения Конкурса, а также согласие (разрешение) на использование Законодательным Собранием Новосибирской области работ, представленных для участия в Конкурсе, в соответствии с настоящим Положением.

6.2. Допуск к участию в Конкурсе осуществляется в случае соблюдения требований к конкурсным работам (фотографиям, видеороликам) и иных требований, установленных настоящим Положением, в том числе требования о том, что участник является законным правообладателем материалов, представленных для участия в Конкурсе.

VII. Оценка работ. Определение победителей Конкурса

7.1. Оценка работ, представленных на Конкурс, осуществляется Конкурсной комиссией.

7.2. Работы, которые соответствуют требованиям, указанным в настоящем Положении, проходят во второй этап Конкурса.

7.3. В случае, когда у Конкурсной комиссии возникают вопросы по конкурсным работам (фотографиям, видеороликам), прошедшим во второй этап Конкурса, у участников могут быть затребованы соответствующие разъяснения к работам.

7.4. По результатам проведенного предварительного отбора Конкурсная комиссия определяет конкурсные работы (фотографии, видеоролики), которые переходят в третий этап Конкурса.

7.5. Конкурсные работы (фотографии, видеоролики), прошедшие в третий этап Конкурса, публикуются на официальном сайте Законодательного Собрания Новосибирской области.

7.6. Победитель по каждой номинации определяется Конкурсной комиссией с учетом результатов открытого голосования на официальном сайте Законодательного Собрания Новосибирской области.

7.7. Итоги Конкурса публикуются в газете «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» и размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

VIII. Право интеллектуальной собственности

8.1. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что:

8.1.1. Он является законным правообладателем представленных на Конкурс конкурсных работ (фотографий, видеороликов) и обладает в отношении них исключительным правом;

8.1.2. Конкурсные работы (фотографии, видеоролики) не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат оскорбительной информации, а также информации, противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям;

8.1.3. Содержание конкурсных работ (фотографий, видеороликов) не нарушает права третьих лиц.

8.2. Принимая участие в Конкурсе, участник предоставляет Законодательному Собранию Новосибирской области право на воспроизведение, копирование, публикацию, выставочные (публичные) показы, а также сообщение общественности любыми способами, в том числе в эфире и размещение в сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), включая социальные сети, а также использование любыми способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации фотографий и видеороликов, представленных на Конкурс.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ конкурса «Я хочу жить здесь!»:

– Панферов Андрей Борисович – Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области, председатель конкурсной комиссии;

– Марченко Оксана Анатольевна – депутат комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике;

– Тырина Елена Николаевна – депутат комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания Новосибирской области;

– Макарцева Ольга Сергеевна – начальник департамента по правовым вопросам Законодательного Собрания Новосибирской области;

– Шандакова Галина Алексеевна – начальник департамента организационной работы Законодательного Собрания Новосибирской области;

– Шарагина Наталья Николаевна – начальник отдела по взаимодействию со СМИ Законодательного Собрания Новосибирской области, секретарь конкурсной комиссии;

– Русин Максим Юрьевич – консультант департамента организационной работы Законодательного Собрания Новосибирской области.

Приложение 1 к Положению о конкурсе «Я хочу жить здесь!»

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Я хочу жить здесь!»

Информация о конкурсной работе 1 Номинация 2 Название работы Информация об участнике 1 Фамилия, имя и отчество участника 2 Возраст участника (полных лет) 3 Домашний адрес участника (с указанием почтового индекса) 4 Номер телефона участника (родителей (законных представителей) участника) с указанием кода населенного пункта и (или) адрес электронной почты

Приложение 2 к Положению о конкурсе «Я хочу жить здесь!»

СОГЛАСИЕ

на передачу прав на использование работы и обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)

паспорт серии__________________№____________________________________,

выдан_______________________________________________________________

____________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу:__________________________________________

____________________________________________________________________,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью участия в конкурсе «Я хочу жить здесь!», посвященном 80-летию Новосибирской области, подтверждаю свое согласие на обработку Законодательным Собранием Новосибирской области персональных данных _____________________________, включающих:

(указать Ф.И.О. участника)

​ фамилию, имя, отчество;

​ дату рождения;

​ паспортные данные, в том числе серию, номер, кем и когда выдан (для достигших 14 лет);

​ контактную информацию (адрес проживания, телефон).

Также подтверждаю передачу прав на использование конкурсной работы____________________________________________________

(указать Ф.И. . участника и полное название работы)

Законодательному Собранию Новосибирской области.

Предоставляю право Законодательному Собранию Новосибирской области осуществлять все действия (операции) с персональными данными__________________________________________________, включая сбор,

(указать Ф.И.О. участника)

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение.

Настоящее согласие дано мной ______________ и действует бессрочно.

(дата)

________________

(подпись)