Константин Терещенко: Как защитить свое имя

Представляем читателям интервью с депутатом из Барабинска Константином Терещенко. Он выиграл сложный процесс. Предмет спора — порочащая честь и достоинство информация, которую размещал на сайте «Провинциальная Сибирь» его владелец.

[box type=»info»] Депутат из Барабинска отстоял свои честь и достоинство[/box]

Суд по иску длился шесть с лишнем месяцев. Константин Евгеньевич рассказал нам, как ему удалось добиться возмещения морального и материального вреда.

— Константин Евгеньевич, почему суды России нечасто рассматривают дела о защите чести и достоинства?

— Тут я с вами не соглашусь — судя по статистике, с каждым годом суды чаще рассматривают дела о защите чести и достоинства. Уже наработали обширную практику по подобным делам. Хотя некоторые пострадавшие не связываются с разбирательствам и в судах, боясь проиграть. Но если ты прав, то ничто не помешает защищать честь и достоинство.

— И все-таки люди, уверенные в своей правоте, редко идут на защиту доброго имени в суд?

— Думаю, пострадавшие сомневаются, удастся ли им справиться с судебной волокитой или они не знают, как себя защитить.

— Посоветуйте алгоритм действий при обращении в суд?

— Первый совет: если вы не знакомы с законами, то необходимо обратиться к юристу. Обратите внимание — предварительные консультации бесплатные. Опытный юрист даст предварительную оценку шансам на выигрыш в суде. Это как с болезнью — самолечение может только навредить.

Второй совет: если вы хотите самостоятельно обратиться с иском в суд, то обратите внимание на сбор доказательств. Заверьте у нотариуса факты публикаций (в газете или на сайте), оскорбивших достоинство заявителя. Или информацию, не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию заявителя. Нотариус просматривает информацию, распечатывает листы и заверяет каждый из них. В таком виде суд принимает доказательства.

Третий совет: определите, кто публиковал порочащую вас информацию; если это средства массовой информации, то реквизиты указываются на последней странице СМИ. А вот с интернет-ресурса ми сложней… Некоторые владельцы или администраторы скрывают информацию, а сайт регистрируют за границей. Тогда сложно найти ответчика. Или даже невозможно. Это — часть ответа на вопрос, почему люди в России неохотно идут защищать честь.

— Что стало последней каплей при оскорблении вашей чести и достоинства?

— Ну, вы сами представьте, что незнакомый с вами человек на протяжении трёх лет публикует о вас немыслимые вещи — с обвинениями чуть ли ни в убийстве Кеннеди, с периодическими мерзостными комментариями анонимных пользователей… В своих текстах человек этот разве что ни приписывал мне развал Советского Союза, организацию поставок оружия и тому подобные бредни — в его фантазиях я разве что кровь младенцев не пил…

Человека этого я видел два-три раза в жизни: один раз — в 2010 году, когда он для администрации города Барабинска снимал сюжет о присуждении мне звания «Меценат года», а еще пару раз — на сессии городского совета.

Думаю, нормальный человек без причин не публиковал бы на протяжении трех лет бредовые фантазии. Могу только предположить, что ему рекомендовали это делать и с недобрыми намерениями по отношению ко мне.

Я решил прекратить этот бред официальным правосудным путём, а не банальным мордобитием. Да и зло непременно наказывают.

— Как свидетели реагировали на вашу просьбу выступить в суде?

— Свидетелей привлекать не пришлось. До подачи искового заявления доказательства подтвердил у нотариуса: информацию о владельце сайта и публикации за последние три года. На распечатку материалов искового заявления ушла пачка бумаги в 100 листов. Только исковое заявление состояло из сорока страниц. В канцелярии суда собранные доказательства принимали с круглыми глазами. Решение по нему уложилось аж в двести страниц.

— Исполнил ли ответчик добровольно решение суда?

— Я сдал в службу судебных приставов Куйбышевского района исполнительные листы. Думаю, приставы взыщут с ответчика компенсацию морального вреда и расходы на заверение доказательств у нотариуса и услуги представителя. Также суд вынес решение: обязать Кузнецова Андрея Александровича не удалять с главной страницы сайта данное опровержение в течение не менее трех лет.

— А почему заявление было подано в службу судебных приставов Куйбышевского района?

Исковое заявление подается по месту, где живет ответчик, а этот ответчик зарегистрирован в Куйбышевском районе.

— Вы были уверены, что вы выиграете суд?

Конечно! Всё, что публиковалось на сайте «Провинциальная Сибирь» обо мне, не соответствует действительности. Думаю, делалось это специально. Что ж, теперь оболгавшим меня придется отвечать по закону.

Какие бы вопросы вы задали человеку, защищавшемуся от клеветы?