Крошился асфальт, проложенный по программе Комфортная среда

Пришлось переложить асфальт за свой счет подрядчику на Сельской, 6 в Барабинске. Придомовую территорию обустроили по программе «Формирование комфортной городской среды», но не сразу качественно выполнили работу.

Напомним, что на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №6 по улице Сельской выделено 4 миллиона 116 тысяч 237 рублей.

Старший по дому, Александр Иванов, контролировал подрядные работы от начала и до конца. Строители заасфальтировали дворовый проезд, сделали парковку, пешеходную дорожку. Но возле подъездов проложили крупнозернистый асфальт.

Уже во время первого субботника он начал крошиться под метлой. Жители стали возмущаться, заметив некачественно выполненную работу. На это председатель домкома заверил, что все будет исправлено.

С замечаниями Александр отправился в районную администрацию к заместителю главы Алексею Пильникову. Вскоре на Сельскую, 6 приехала делегация в составе депутатов Заксобрания и специалистов городской и районной администраций.

Жители высказали свои претензии, а члены комиссии убедились в том, что для асфальтирования возле подъездов неверно выбрали материал. В результате подрядчик перекладывал асфальт около восьми подъездов.

У жильцов были и другие мелкие замечания. Например, по ограждению. Старший по дому попросил кое-что из программы исключить.

Александр Иванов,

старший по дому на Сельской, 6:

В перечне работ по благоустройству нашей территории, в том числе, были указаны урны. Но у нас нет дворника, поэтому убирать их будет некому. Я просил эти урны исключить. В городской администрации сказали, что они включены в проект и его менять не будут. В общем, установили.

Пока акт приемки придомовой территории не подписан. Оценку качеству подрядных работ поставит рабочая комиссия. Сейчас по Сельской, 6 ожидают результатов экспертного заключения.

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