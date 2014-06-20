Ксения Гоменчук из Барабинска едет в Москву

На президентскую елку в этом году поедет барабинская школьница Ксения Гоменчук. Она — ученица 7 класса школы №47. Новогодний праздник пройдет в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря.

Педагоги рассказали, что Ксения занимается по всем учебным предметам на «хорошо» и «отлично». Умеет с пользой проводить свободное время — читает художественную литературу, совершенствуется в работе за компьютером.

Школьница получает дополнительное образование в детской музыкальной школе, Центре ДОД, спортивной школе «Локомотив». Помимо этого, Ксения становилась призером и победителем международных, всероссийских и региональных конкурсов. Напомним, что в прошлом году на президентскую елку ездила Ксения Кустова из кармаклинской школы.

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