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Ксения Гоменчук из Барабинска едет в Москву
На президентскую елку в этом году поедет барабинская школьница Ксения Гоменчук. Она — ученица 7 класса школы №47. Новогодний праздник пройдет в Государственном Кремлевском дворце 26 декабря.
Педагоги рассказали, что Ксения занимается по всем учебным предметам на «хорошо» и «отлично». Умеет с пользой проводить свободное время — читает художественную литературу, совершенствуется в работе за компьютером.
Школьница получает дополнительное образование в детской музыкальной школе, Центре ДОД, спортивной школе «Локомотив». Помимо этого, Ксения становилась призером и победителем международных, всероссийских и региональных конкурсов. Напомним, что в прошлом году на президентскую елку ездила Ксения Кустова из кармаклинской школы.
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На ваш вопрос, Лера, дает ответ Управление образования. на общероссийскую елку квота — один участник от района. Обсуждение и согласование кандидатур происходит на аппаратном совещании Управления образования. Предпочтение отдается претендентам, у которых имеются результаты за участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, концертных, фестивальных программах разного уровня. Характеристик направляются в Минобрнауки. Подготовка к поездке начинается после удовлетворительного ответа из министерства.
Комплектование команд на общероссийскую елку происходит ранее, чем на губернаторскую. В нашем районе детям, не попавшим в Москву, предлагается поучаствовать в отборе на Губернаторскую елку.