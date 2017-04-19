Кто выводит из строя колонку в Куйбышеве

Жители улицы Комсомольской города Куйбышева решили жаловаться в прокуратуру. МУП «Горводоканал» не может обеспечить бесперебойную работу водоразборного устройства.

В декабре 2016 года не стало водоразборной колонки у магазина №36 на улице Гуляева. Куйбышевские власти посчитали, что содержать ее нецелесообразно.

После этого вся нагрузка легла на колонку по улице Комсомольской — возле здания «Зал царства Свидетелей Иеговы». Устройство это с трудом можно назвать колонкой. Ручка, крышка и носок отсутствуют. Есть только шланг, с помощью которого набирают воду, и кран. И это бы полбеды. Но, как в хорошем детективе, и то, и другое периодически исчезает.

Евгений Ануфриев,

директор МУП «Горводоканал»:

Я практически каждую неделю покупаю кран и шланг, но жители снимают краны и срезают шланги. За 2,5 месяца мы сменили их порядка 15 раз. Мы не можем бесконечно нести такие затраты.

По мнению Евгения Анатольевича, колонку выводят из строя те люди, которые приезжают за водой из других районов города. Хотелось бы понять, зачем? Этого не понимают и жители Комсомольской. У них — своя версия происходящего, с точностью до наоборот.

Евгений Лепешкин,

старший по улице:

Мы с улицы собирали средства, ставили свои шланги и краны. Лично я за свои деньги покупал туда 8 кранов и метров десять шланга, плюс хомуты. «Водоканал» приезжает и все снимает. Говорят, вы не оплачиваете. Да, пусть не все, но 70% жителей платят за воду. А ее как не было, так и нет. Прежде чем заключать договоры и брать с людей деньги, сделали бы сначала колонку.

Сейчас Евгений Валерьевич ездит за водой на ул. Крупской, и переживает за пенсионеров, которым по 70 с лишним лет. Выход люди видят один – обращаться в надзорные органы. Решили провести собрание и написать жалобу в прокуратуру.

От редакции.

Как сообщил на пресс-конференции глава города Алик Андронов, на Комсомольской планируется устройство стационарной колонки с подходом к ней. Глава тоже говорил , что водоразборные колонки систематически выводят из строя жители – демонтируют носик, ручку, крышку. Не дают ставить новую ручку во избежание наплыва жителей из благоустроенного сектора, от чего мусор вокруг колонки, грязь на улице.

Алик Андронов,

глава города:

Летом была неплохая вода из кранов, питьевая вода соответствует нормативам. Но, надо-не надо, берем канистру, едем на колонку. Жители улиц поэтому ломают колонки, мы же не безразмерные их постоянно восстанавливать. Даже демонтировали 6 колонок по письменной просьбе жителей: на улицах Здвинского, Советской, Гуляева, Куйбышева.

Вы готовы ходить за водой за полкилометра ради чистоты возле своего дома?

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