Кубок получили молодые педагоги школы №3 в Куйбышеве

Впервые представители работающей молодежи собрались в куйбышевском Молодежном центре на интеллектуальной игре «Каинск исторический». Она состоялась в преддверии празднования 295-летнего юбилея города Куйбышева.
Участники — пять команд:
- молодые педагоги школы № 2 («Комета»),
- молодые педагоги школы№ 3 («Земляки»),
- молодые педагоги школы № 10 («Десяточка»),
- специалисты по работе с молодежью Дома молодежи Куйбышевского района («На позитиве»),
- молодые специалисты Центральной библиотеки («Каинки»).
Организаторы не делали акцент на уровне знаний участников, а старались создать им условия для творческой самореализации, содействовать развитию навыков межличностного общения и повышение уровня корпоративного общения.
Игроки показали свою эрудицию, логические способности и отличные знания в области истории родного города.
По итогам игры:
- наибольшее количество баллов набрали педагоги школы № 3 – команда «Земляки»,
- на втором месте команда «Каинки» (МКУК «ЦБС»),
- замкнула тройку лидеров команда Дома молодежи Куйбышевского района «На позитиве».
Все участники игры получили дипломы, сладкие подарки к дружескому чаепитию. Победителю же вручили кубок.
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Наши лучшие!!!