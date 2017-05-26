Кубок получили молодые педагоги школы №3 в Куйбышеве

Ирина ЯценкоКонкурсы Метки: , , , , ,

Впервые представители работающей молодежи собрались в куйбышевском Молодежном центре на интеллектуальной игре «Каинск исторический». Она состоялась в преддверии празднования 295-летнего юбилея города Куйбышева.

Участники — пять команд:

  • молодые педагоги школы № 2 («Комета»),
  • молодые педагоги школы№ 3 («Земляки»),
  • молодые педагоги школы № 10 («Десяточка»),
  • специалисты по работе с молодежью Дома молодежи Куйбышевского района («На позитиве»),
  • молодые специалисты Центральной библиотеки («Каинки»).

Организаторы не делали акцент на уровне знаний участников, а старались создать им условия для творческой самореализации, содействовать развитию навыков межличностного общения и повышение уровня корпоративного общения.

Игроки показали свою эрудицию, логические способности и отличные знания в области истории родного города.

По итогам игры:

  1. наибольшее количество баллов набрали педагоги школы № 3 – команда «Земляки»,
  2. на втором месте команда «Каинки» (МКУК «ЦБС»),
  3. замкнула тройку лидеров команда Дома молодежи Куйбышевского района «На позитиве».

Все участники игры получили дипломы, сладкие подарки к дружескому чаепитию. Победителю же вручили кубок.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ

About Author

About Author:

One Comment

Leave A Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *