Кубок получили молодые педагоги школы №3 в Куйбышеве

Впервые представители работающей молодежи собрались в куйбышевском Молодежном центре на интеллектуальной игре «Каинск исторический». Она состоялась в преддверии празднования 295-летнего юбилея города Куйбышева.

Участники — пять команд:

молодые педагоги школы № 2 («Комета»),

молодые педагоги школы№ 3 («Земляки»),

молодые педагоги школы № 10 («Десяточка»),

специалисты по работе с молодежью Дома молодежи Куйбышевского района («На позитиве»),

молодые специалисты Центральной библиотеки («Каинки»).

Организаторы не делали акцент на уровне знаний участников, а старались создать им условия для творческой самореализации, содействовать развитию навыков межличностного общения и повышение уровня корпоративного общения.

Игроки показали свою эрудицию, логические способности и отличные знания в области истории родного города.

По итогам игры:

наибольшее количество баллов набрали педагоги школы № 3 – команда «Земляки», на втором месте команда «Каинки» (МКУК «ЦБС»), замкнула тройку лидеров команда Дома молодежи Куйбышевского района «На позитиве».

Все участники игры получили дипломы, сладкие подарки к дружескому чаепитию. Победителю же вручили кубок.