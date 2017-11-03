Куда уходит Сбербанк из Куйбышева

Складывается впечатление, что самый привычный для россиян банк — Сбербанк — постепенно уйдет из Куйбышева и Барабинска. Смотрите сами: филиалы банка на окраинах и даже не на окраинах закрываются, рабочее время сокращается, управление секвестируют.

Например, в Куйбышеве давно не стало филиала в Мошнино. Летом этого года закрыли очень удобный для всех филиал в доме 5 квартала 14. Из филиалов остался только в квартале 1, где всегда полным-полно клиентов.

Головной офис на Гуляева уже год как не работает по субботам. В будние дни — с 9 до 18 часов. То есть теперь, чтобы выполнить какую-то операцию, работающему человеку надо отпрашиваться с работы.

Управление куйбышевского отделения уже давно сократили, все начальство — в Новосибирске. Так что и вопросов задать некому.

Может, редакция узнает, куда Сбербанк от нас уходит? Не получится ли так, что потом не найдешь возможность кредит закрыть?

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