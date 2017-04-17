Куйбышев выиграл в волейбол у Нижнего Новгорода

В Куйбышеве состоялся 17 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Игры между командами «Спарта» из Нижнего Новгорода и куйбышевской командой «Олимп», представляющей Новосибирскую область, шли вчера и позавчера в спортивно-оздоровительном центре города Куйбышева.

Подопечным Николая Симоненко удалось одержать уверенную победу. В обеих встречах наши девушки обыграли соперниц со счетом 3:0.

Игры завершающего 18 тура «Олимп» проведет на выезде. 22-23 апреля девушки сыграют против команды «Политех» из Курской области.