Куйбышев выиграл в волейбол у Нижнего Новгорода

Марина ГребенщиковаСпорт Метки: , , , , ,

В Куйбышеве состоялся 17 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Игры между командами «Спарта» из Нижнего Новгорода и куйбышевской командой «Олимп», представляющей Новосибирскую область, шли вчера и позавчера в спортивно-оздоровительном центре города Куйбышева.

Подопечным Николая Симоненко удалось одержать уверенную победу. В обеих встречах наши девушки обыграли соперниц со счетом 3:0.

Игры завершающего 18 тура «Олимп» проведет на выезде. 22-23 апреля девушки сыграют против команды «Политех» из Курской области.

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