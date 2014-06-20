Куйбышевцев защитят от снежных обрушений

Комиссия по чрезвычайным ситуациям определила перечень объектов в Куйбышеве, подлежащих очистке от наледи и снега в первую очередь.

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Куйбышевского района состоялось вчера, 25 января. Здесь определили перечень зданий, имеющих значительные по площади крыши и подлежащие первоочередной очистке от снега и наледи, а также дали поручения ответственным исполнителям организовать проверки в срок до 30 января.

Валерий Васильев, начальник отдела ГО и ЧС администрации Куйбышевского района: Учитывая обильное выпадение снега в зимний период 2016-2017 годов, возрастает угроза обрушения потолочных перекрытий на зданиях и сооружениях, имеющих значительные по площади конструкции крыш. Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением кровель, необходимо в срок до 30 января организовать проверки всех сооружений с массовым пребыванием людей. В первую очередь проверке подлежат объекты ранних годов постройки, где проведена реконструкция, а также наиболее посещаемых.

Среди зданий, имеющих значительные по площади крыши – центральная библиотека, ДК имени В.В. Куйбышева, куйбышевский филиал НГПУ, рынок «Универсальный», спортивно-оздоровительный комплекс. На этих объектах уже идут проверки и определяется объем снежной нагрузки. Проверяют и образовательные учреждения района.

Большие снежные залежи присутствуют и в частном жилом секторе. В связи с этим собственникам жилых домов рекомендовали очистить придомовую территорию от сброшенного либо сошедшего с крыш снега.

Виктор Назаров, начальник 4 отряда федеральной противопожарной службы Новосибирской области: По согласованию с отделом социальной защиты мы готовы организовать помощь по очистке от снега нуждающимся силой личного состава отряда.

В завершении заседания Анатолий Мусатов, исполняющий обязанности главы Куйбышевского района, поручил очистить от снега территории игровых площадок в детских садах, свесы и козырьки в крупных супермаркетах города Куйбышева, а также провести работу по информированию руководителей учреждений города о необходимости незамедлительной очистке кровель от снега.