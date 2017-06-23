Куйбышевцев ждут на просмотр фильмов о местной природе

Куйбышевцам не всегда удается выехать за город. Именно поэтому решено в дни школьных каникул показывать детям из пришкольных лагерей научно–познавательные фильмы о природе.

Природа Новосибирской области интересна и разнообразна. Об этом знают далеко не все. Север нашей области – Васюганская таежно –болотная система, на юго–западе – Кулундинская степь, юго–восток — Салаирский кряж (горная система), вдоль Оби тянутся сосновые боры.

Между этими природными комплексами, как бы объединяя их, расположены лесостепные просторы нашей родной Барабы. Можно сказать, что Новосибирская область — это почти вся Западная Сибирь в миниатюре. Территория области — 178 тысяч кв.километров. Сравнимо с площадями Австрии и Венгрии вместе

взятых.

В краеведческом музее есть целая серия фильмов, посвященных уникальным природным зонам Новосибирской области. Сняли их в 1999- 2005 годах сотрудники Новосибирского краеведческого

музея и Государственного комитета по охране окружающей среды.

175 ребят из куйбышевских пришкольных лагерей уже познакомились с богатой природой нашего края.

Краеведческий музей приглашает всех желающих посмотреть эти фильмы.