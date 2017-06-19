Куйбышевцев ждут на выставки

Ирина ШульгинаКуда пойти Метки: , , , ,

Музейный комплекс в Куйбышеве ждет местных жителей и гостей города с 20 по 24 июня на выставки:

  • «Подари жизнь» (в рамках Всемирного дня Донора);
  • «Мир детства – самый лучший мир» (ко Дню защиты детей);
  • «В Труды.В. Куйбышева» (к 129-ой годовщине со дня рождения);
  • графики «Отблески прошлого» (Ю. Скультецкий, В. Доброхотов, Т. Тимганов);
  • ретро-техники «Автогалерея».

По заявкам:

беседы

  • наш в край годы Великой Отечественной войны;
  • природа родного края;
  • «Из истории мультипликации», с показом мультфильмов 50-х – 80-х гг. ХХ в.;
  • «Из истории государственных символов РФ», с видеопоказом музыкальных альбомов «Гербы России», «Романовы»;

видеопоказы

  • «Три истории одного города»,
  • «Лавка мгновений»,
  • «Тихая моя Родина Каинская сторона»;
  • «И невозможно забыть»;
  • «Природа Новосибирской области» — краеведческий музей;

обзорные экскурсии по экспозициям музеев — краеведческий музей, дом-музей В.В. Куйбышева;
обзорная экскурсия «Из истории сибирской ссылки» — дом-музей В.В. Куйбышева.

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