Куйбышевцев ждут на выставки

Музейный комплекс в Куйбышеве ждет местных жителей и гостей города с 20 по 24 июня на выставки:

«Подари жизнь» (в рамках Всемирного дня Донора);

«Мир детства – самый лучший мир» (ко Дню защиты детей);

«В Труды.В. Куйбышева» (к 129-ой годовщине со дня рождения);

графики «Отблески прошлого» (Ю. Скультецкий, В. Доброхотов, Т. Тимганов);

ретро-техники «Автогалерея».

По заявкам:

беседы

наш в край годы Великой Отечественной войны;

природа родного края;

«Из истории мультипликации», с показом мультфильмов 50-х – 80-х гг. ХХ в.;

«Из истории государственных символов РФ», с видеопоказом музыкальных альбомов «Гербы России», «Романовы»;

видеопоказы

«Три истории одного города»,

«Лавка мгновений»,

«Тихая моя Родина Каинская сторона»;

«И невозможно забыть»;

«Природа Новосибирской области» — краеведческий музей;

обзорные экскурсии по экспозициям музеев — краеведческий музей, дом-музей В.В. Куйбышева;

обзорная экскурсия «Из истории сибирской ссылки» — дом-музей В.В. Куйбышева.