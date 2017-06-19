Куйбышевцев ждут на выставки

Музейный комплекс в Куйбышеве ждет местных жителей и гостей города с 20 по 24 июня на выставки:
- «Подари жизнь» (в рамках Всемирного дня Донора);
- «Мир детства – самый лучший мир» (ко Дню защиты детей);
- «В Труды.В. Куйбышева» (к 129-ой годовщине со дня рождения);
- графики «Отблески прошлого» (Ю. Скультецкий, В. Доброхотов, Т. Тимганов);
- ретро-техники «Автогалерея».
По заявкам:
беседы
- наш в край годы Великой Отечественной войны;
- природа родного края;
- «Из истории мультипликации», с показом мультфильмов 50-х – 80-х гг. ХХ в.;
- «Из истории государственных символов РФ», с видеопоказом музыкальных альбомов «Гербы России», «Романовы»;
видеопоказы
- «Три истории одного города»,
- «Лавка мгновений»,
- «Тихая моя Родина Каинская сторона»;
- «И невозможно забыть»;
- «Природа Новосибирской области» — краеведческий музей;
обзорные экскурсии по экспозициям музеев — краеведческий музей, дом-музей В.В. Куйбышева;
обзорная экскурсия «Из истории сибирской ссылки» — дом-музей В.В. Куйбышева.