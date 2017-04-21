Куйбышевцы представили «Каинск исторический» на международной выставке

Куйбышевцы поучаствовали в международной выставке «Путешествие и туризм «SITT– 2017». Она состоялась в международном выставочном комплексе «Новосибирск-Экспоцентр».

Делегация Куйбышевского района:

специалистов управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Куйбышевского района,

творческий коллектив культурно-досугового центра Куйбышевского района.

Презентовали куйбышевцы на выставке историко-познавательный проект «Каинск исторический».

Он включает ряд событийных мероприятий, частью которых является театрализованная реставрация исторических фактов, быта горожан, воссоздание уникальной истории города Каинска – одного из старейших городов Западной Сибири.

Здесь же состоялся круглый стол «Развитие внутреннего туризма Новосибирской области и перспективы межрайонного сотрудничества». Участники — делегации районов Новосибирской области, представители Минэкономразвития области и турбизнеса региона. В качестве спикера вышла Елена Фельзина, начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Куйбышевского района.

Представители делегаций также обсудили тему «Новая реальность: туристский рынок сегодня. Основные тенденции».

Участие в выставке «SITT – 2017» предполагает повышение привлекательности туристических направлений за счет прямого контакта с руководителями и специалистами туристических компаний, работающими в сфере внутреннего и выездного туризма Сибирского региона.