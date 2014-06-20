Куйбышевцы — призеры в хоккее, волейболе, биатлоне

Лыжники Куйбышевского района приняли участие в первенстве ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по биатлону» среди юношей и девушек в городе Новосибирске. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены области. Третье место заняла куйбышевская спортсменка Следнева Наталья, тренер — Титов О. С. Остальные участники показали хорошие результаты, преодолев свою дистанцию.

В Барабинске прошел очередной турпервенства НСО по хоккею. Сборная команда Куйбышевского района одержала победу над хозяевами. Игра закончилась со счётом 9:0. Тренер — Колмагоров А. В.

В Новосибирске учащиеся куйбышевской спортивной школы приняли участие в областном мемориальном турнире по рукопашному бою памяти героя России О. Пешкова. Победителем стал Фокин Кирилл, призерами — Шагбанов Артур, Басимов Талиб, Мешков Матвей. Тренер — Дроздов М. С.

Сборная команда детской спортивной школы Куйбышевского района стала победителем соревнований по волейболу в зачет спартакиады трудовых коллективов.

В зале спортивно-оздоровительного центра города Куйбышева прошёл очередной, пятый, тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Куйбышевская команда «Олимп» одержала победу над командой «Уфимочка-УГНТУ», прибывшей из города Уфы.

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