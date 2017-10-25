Куйбышевцы — призёры и победители областных соревнований

На прошедшей неделе куйбышевцы стали призерами и победителями соревнований по баскетболу, плаванию и рукопашному бою.

Первенство НСО по баскетболу

Первенство Новосибирской области по баскетболу среди 12-13-летних юношей и девушек состоялось городе Бердске.

Команда куйбышевских юношей стала серебряным призером первенства. Тренер — Наталья Берсенева.

Команда куйбышевских девушек заняла третье место из 7 команд области. Тренер — Людмила Сеньк.

Плавание

Открытое первенство по плаванию бассейна «Юбилейный» состоялось в Купинском районе. Победителями соревнований стали куйбышевцы — Митрофанов Иван и Курилова Алина. Третье место занял Добрачев Павел.

В эстафете среди представителей старшего возраста серебряными призёрами стали куйбышевцы — Дарья Осипова, Иван Митрофанов, Алина Курилова, Павел Добрачев.

Среди младших участников в эстафете заняли третье место куйбышевцы — Осипова Д., Сорокин Д., Шуреев М., Панитевская К.

Тренер-преподаватель — Игорь Волков.

Областные соревнования по рукопашному бою

Областной турнир по рукопашному бою, посвященный Дню народного единства, состоялся в зале спортивного центра города Куйбышева. Участники — более 100 человек.

Победителями стали, учащиеся куйбышевской ДЮСШ: Бердус Данил, Селезнев Илья, Шагбанов Артур, Дроздов Глеб, Шамне Александр, Савельев Максим, Мамичев Лев, Фролов Денис, Кунгурцев Виктор, Зайцев Константин, Фокин Кирилл.

На вторую ступеньку пьедестала поднялись куйбышевцы: Рыжков Илья, Божко Александр, Захваткин Максим, Фролов Никита, Дамаев Ралиф, Никифоров Роман, Филлипов Вадим.

Третьими стали: Балакин Николай, Михалец Артем, Часов Артем, Тимофеев Вадим, Собылин Данил, Уразаев Аслан, Осипенко Егор, Скоренов Игорь, Леммер Иван, Кузнецов Данил, Филипов Леонид, Юсупов Тимур.

Тренеры-преподаватели: Михаих Дроздов и Анна Лосева.