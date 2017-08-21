Куйбышевцы продолжают перевыполнять план по заготовке сена и сенажа

Куйбышевский район продолжает держаться в 5-ке лидеров Новосибирской области по заготовке кормов. Сегодня, 21 августа, заготовка сена составляет 86,7 % от плана. План по заготовке сенажа выполнен на 133 %. Сенокос ещё продолжается.

Лидером кормоуборочной кампании остаётся СПК «Колхоз «Наша Родина», председатель Анатолий Якубин. Это хозяйство уже заготовило 2057 тонн сена (128 % к плану) и 8591 тонна сенажа (254 % к плану). Перевыполнили план заготовки сенажа ООО «Рассвет» (167 %), ООО «Восход» (108 %), ООО «Русь» (122,5 %).

ИП Кулешов В.В. вдвое перевыполнил план по заготовке сена. Его механизаторы заготовили 3560 тонн сена (209 % к плану). Напомним, что справились с заготовкой сена ООО «Отрада» и ООО «Нива».

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