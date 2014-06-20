Куйбышевцы — серебряные призёры в «Золотой шайбе»
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Куйбышевцы — серебряные призёры в «Золотой шайбе»

Автор: | Опубликовано 14 февраля 2017 в 17:51
Рубрика: Спорт | Просмотров: 20 | Комментариев нет

Новых высот достигли куйбышевские спортсмены за прошедшую часть февраля.

Самые быстрые — куйбышевцы!
Открытые соревнования по легкой атлетике «Мемориал Владимира Виноградова» состоялись в Новосибирске в минувшую субботу. Среди участников — куйбышевцы. Спортсмены пробежали 50 и 150 метров. По сумме двух видов подвели итоги соревнований каждого участника лично.

Победителем среди юношей 14-15 лет стал Селиванов Руслан (из 57 человек), среди мальчиков 12-13 лет Безызвестных Александр (из 70 человек).
Третье место среди девушек 16-17 лет заняла Гребенщикова Яна (из 41 спортсменки).

Егор Легачёв из Куйбышева — седьмой в «Серебряной снежинке»
Первенство НСО по лыжным гонкам «Серебряная снежинка» состоялось в районном поселке Сузун. Соревновались юноши и девушки 15-16 и 13-14 лет, в том числе — лыжники спортивной школы Куйбышевского района.

I-ый тур. Лыжники в Сузуне традиционно соревнуются классическим стилем передвижения. Лучший результат из Куйбышевских лыжников показал , финишировавший на дистанции 5 километров с седьмым результатом из 58 участников. Тренер-преподаватель — Олег Титов.

Куйбышевцы — на 5 месте, барабинцы — на 9-м в Зимнем полиатлоне
Соревнования по Зимнему полиатлону в зачёт XXII Зимних сельских игр Новосибирской области состоялись в районном  поселке Чистоозёрное.

Представители команды Куйбышевского района:

  • Нестеренко Сергей,
  • Басалаев Владислав,
  • Джунусова Гульнара,
  • Титова Евгения,
  • Анджан Софья,
  • Панфилова Ксения.

Ребята заняли 5-е место из 10 команд по 1-ой группе населённых пунктов (свыше 30-ти тысяч жителей).
В личном зачёте среди женщин Джунусова Гульнара стала бронзовым призёром соревнований. Барабинский район — на 9-м месте.

Командные результаты:
1.Татарский район -842 очка
2. город Искитим -820 очков
3. город Бердск -763 очка
4. Новосибирский район -744 очка
5. Куйбышевский район-733 очка
6. Сузунский район-700 очков
7. Мошковский район -681 очко
8. Тогучинский район -661 очко
9. Барабинский район -571 очко
10. Ордынский район -356 очков
Тренер-преподаватель — Олег Титов.

Куйбышевцы — серебряные призёры в «Золотой шайбе»
Финальные областные соревнования юных хоккеистов Всероссийского турнира «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова состоялись в Татарске. Участники — команды Куйбышевского, Чановского, Ордынского, Доволенского, Чистоозерного, Татарского районов. Ребятам по 14-15 лет.

Пять дней они боролись за право назваться победителем турнира. По итогам всех игр команда спортивной школы Куйбышевского района стала серебряным призером соревнований, уступив Татарску.

Состав куйбышевской команды:

  • Курьин Сергей (признан лучшим игроком турнира),
  • Приходько Леонид,
  • Черепанов Александр,
  • Непомнящих Дмитрий,
  • Владимиров Вадим,
  • Баляев Александр,
  • Лиханов Кирилл,
  • Науменко Данила,
  • Кривощеков Илья,
  • Наврос Иван,
  • Вебер Андрей,
  • Некрасов Антон,
  • Валюков Павел,
  • Родионов Кирилл,
  • Вахрутдинов Артем,
  • Зубов Максим,
  • Титов Алексей.
    Тренеры –преподаватели — Павел Балябкин, Александр Чепуркин.

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