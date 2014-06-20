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Куйбышевцы — серебряные призёры в «Золотой шайбе»
Новых высот достигли куйбышевские спортсмены за прошедшую часть февраля.
Самые быстрые — куйбышевцы!
Открытые соревнования по легкой атлетике «Мемориал Владимира Виноградова» состоялись в Новосибирске в минувшую субботу. Среди участников — куйбышевцы. Спортсмены пробежали 50 и 150 метров. По сумме двух видов подвели итоги соревнований каждого участника лично.
Победителем среди юношей 14-15 лет стал Селиванов Руслан (из 57 человек), среди мальчиков 12-13 лет Безызвестных Александр (из 70 человек).
Третье место среди девушек 16-17 лет заняла Гребенщикова Яна (из 41 спортсменки).
Егор Легачёв из Куйбышева — седьмой в «Серебряной снежинке»
Первенство НСО по лыжным гонкам «Серебряная снежинка» состоялось в районном поселке Сузун. Соревновались юноши и девушки 15-16 и 13-14 лет, в том числе — лыжники спортивной школы Куйбышевского района.
I-ый тур. Лыжники в Сузуне традиционно соревнуются классическим стилем передвижения. Лучший результат из Куйбышевских лыжников показал , финишировавший на дистанции 5 километров с седьмым результатом из 58 участников. Тренер-преподаватель — Олег Титов.
Куйбышевцы — на 5 месте, барабинцы — на 9-м в Зимнем полиатлоне
Соревнования по Зимнему полиатлону в зачёт XXII Зимних сельских игр Новосибирской области состоялись в районном поселке Чистоозёрное.
Представители команды Куйбышевского района:
- Нестеренко Сергей,
- Басалаев Владислав,
- Джунусова Гульнара,
- Титова Евгения,
- Анджан Софья,
- Панфилова Ксения.
Ребята заняли 5-е место из 10 команд по 1-ой группе населённых пунктов (свыше 30-ти тысяч жителей).
В личном зачёте среди женщин Джунусова Гульнара стала бронзовым призёром соревнований. Барабинский район — на 9-м месте.
Командные результаты:
1.Татарский район -842 очка
2. город Искитим -820 очков
3. город Бердск -763 очка
4. Новосибирский район -744 очка
5. Куйбышевский район-733 очка
6. Сузунский район-700 очков
7. Мошковский район -681 очко
8. Тогучинский район -661 очко
9. Барабинский район -571 очко
10. Ордынский район -356 очков
Тренер-преподаватель — Олег Титов.
Куйбышевцы — серебряные призёры в «Золотой шайбе»
Финальные областные соревнования юных хоккеистов Всероссийского турнира «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова состоялись в Татарске. Участники — команды Куйбышевского, Чановского, Ордынского, Доволенского, Чистоозерного, Татарского районов. Ребятам по 14-15 лет.
Пять дней они боролись за право назваться победителем турнира. По итогам всех игр команда спортивной школы Куйбышевского района стала серебряным призером соревнований, уступив Татарску.
Состав куйбышевской команды:
- Курьин Сергей (признан лучшим игроком турнира),
- Приходько Леонид,
- Черепанов Александр,
- Непомнящих Дмитрий,
- Владимиров Вадим,
- Баляев Александр,
- Лиханов Кирилл,
- Науменко Данила,
- Кривощеков Илья,
- Наврос Иван,
- Вебер Андрей,
- Некрасов Антон,
- Валюков Павел,
- Родионов Кирилл,
- Вахрутдинов Артем,
- Зубов Максим,
- Титов Алексей.
Тренеры –преподаватели — Павел Балябкин, Александр Чепуркин.