Куйбышевцы — серебряные призёры в «Золотой шайбе»

Новых высот достигли куйбышевские спортсмены за прошедшую часть февраля.

Самые быстрые — куйбышевцы!

Открытые соревнования по легкой атлетике «Мемориал Владимира Виноградова» состоялись в Новосибирске в минувшую субботу. Среди участников — куйбышевцы. Спортсмены пробежали 50 и 150 метров. По сумме двух видов подвели итоги соревнований каждого участника лично.

Победителем среди юношей 14-15 лет стал Селиванов Руслан (из 57 человек), среди мальчиков 12-13 лет Безызвестных Александр (из 70 человек).

Третье место среди девушек 16-17 лет заняла Гребенщикова Яна (из 41 спортсменки).

Егор Легачёв из Куйбышева — седьмой в «Серебряной снежинке»

Первенство НСО по лыжным гонкам «Серебряная снежинка» состоялось в районном поселке Сузун. Соревновались юноши и девушки 15-16 и 13-14 лет, в том числе — лыжники спортивной школы Куйбышевского района.

I-ый тур. Лыжники в Сузуне традиционно соревнуются классическим стилем передвижения. Лучший результат из Куйбышевских лыжников показал , финишировавший на дистанции 5 километров с седьмым результатом из 58 участников. Тренер-преподаватель — Олег Титов.

Куйбышевцы — на 5 месте, барабинцы — на 9-м в Зимнем полиатлоне

Соревнования по Зимнему полиатлону в зачёт XXII Зимних сельских игр Новосибирской области состоялись в районном поселке Чистоозёрное.

Представители команды Куйбышевского района:

Нестеренко Сергей,

Басалаев Владислав,

Джунусова Гульнара,

Титова Евгения,

Анджан Софья,

Панфилова Ксения.

Ребята заняли 5-е место из 10 команд по 1-ой группе населённых пунктов (свыше 30-ти тысяч жителей).

В личном зачёте среди женщин Джунусова Гульнара стала бронзовым призёром соревнований. Барабинский район — на 9-м месте.

Командные результаты:

1.Татарский район -842 очка

2. город Искитим -820 очков

3. город Бердск -763 очка

4. Новосибирский район -744 очка

5. Куйбышевский район-733 очка

6. Сузунский район-700 очков

7. Мошковский район -681 очко

8. Тогучинский район -661 очко

9. Барабинский район -571 очко

10. Ордынский район -356 очков

Тренер-преподаватель — Олег Титов.



Куйбышевцы — серебряные призёры в «Золотой шайбе»

Финальные областные соревнования юных хоккеистов Всероссийского турнира «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова состоялись в Татарске. Участники — команды Куйбышевского, Чановского, Ордынского, Доволенского, Чистоозерного, Татарского районов. Ребятам по 14-15 лет.

Пять дней они боролись за право назваться победителем турнира. По итогам всех игр команда спортивной школы Куйбышевского района стала серебряным призером соревнований, уступив Татарску.

Состав куйбышевской команды:

Курьин Сергей (признан лучшим игроком турнира),

Приходько Леонид,

Черепанов Александр,

Непомнящих Дмитрий,

Владимиров Вадим,

Баляев Александр,

Лиханов Кирилл,

Науменко Данила,

Кривощеков Илья,

Наврос Иван,

Вебер Андрей,

Некрасов Антон,

Валюков Павел,

Родионов Кирилл,

Вахрутдинов Артем,

Зубов Максим,

Титов Алексей.

Тренеры –преподаватели — Павел Балябкин, Александр Чепуркин.