Куйбышевцы стали призёрами в Барнауле

Первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике «Шиповка юных» состоялось в Барнауле. От Куйбышевского района в соревнованиях участвовала команда 14-15-летних девушек и юношей.

На дорожки вышли соперники из города Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Барнаула, Новосибирской области и Алтайского края. Все участники соревновались в троеборье: прыжках в длину с разбега, беге на 60 и 500 метров. В беге на 600 метров состязались только юноши.

Каждый результат спортсмена шел в общий командный зачет. По итогам соревнований куйбышевская команда юношей заняла 2-е место. Её состав: Селиванов Руслан, Васильев Максим, Обухов Кирилл. Тренер — Евгений Шапошников.

Куйбышевские девушки заняли 3-е место. Состав команды: Битнева Анастасия, Першина Анастасия, Тельменева Дарья, Печенова Анна, Никитенко Анастасия, Лобанова Алена. Тренер — Лариса Глушанина.

В личном зачете в троеборье победителем соревнований стал Селиванов Руслан. Второе место занял Безызвестных Александр. Хорошие результаты показали в личном зачете и девочки: Гилева Диана, Хурамшина Марина.



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