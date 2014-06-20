Куйбышевские гимнастки — на высоте! ФОТО

Традиционный открытый турнир по художественной гимнастике «Рождественские встречи» собрал спортсменок в Куйбышеве в 18-й раз. На соревнования съехались гимнастки из Омска, Бердска, Новосибирска, Барабинска и, конечно, Куйбышева — всего 150 человек.

Куйбышевское представительство было самым массовым. Четыре тренера выставили своих воспитанниц. Для групповых соревнований каждый тренер подготовил три-четыре команды.

Турнир включал состязания двух видов: личное первенство и групповые упражнения. Во втором виде участвовали 24 команды. Куйбышев представляли команды гимнасток от 2011 до 2004 года рождения.То есть от юных гимнасток до кандидатов в мастера спорта. Куйбышевские спортсменки завоевали больше других призовых мест.

По итогам соревнований в своих возрастных категориях первое место заняли Арина Обухова, Елизавета Чечетка, Арина Астанина, Ксения Бородкина, Дарья Зарембо, Анастасия Чуркина, Софья Стрелевская, Юлия Купцова.

На вторую ступень пьедестала взошли Екатерина Кунц, Олеся Дмитриева, Софья Евдокимова, Карина Котлярова, Алина Шевченко, Юлия Титова, Виктория Конышева.

Третье место заняли Софья Кузько, Мария Довгаль, Алена Рогулева, Виктория Ермоленко, Виктория Закамская, Кристина Стецко, Валерия Юдина, Софья Феденкова, Виктория Кондратьева.

По итогам соревнований места в командных соревнованиях распределились следующим образом

По программе 1 разряда:

1 место — «Лигр», Новосибирск. Тренеры Ростова Н., Шкробова Н.

2 место — «Каинские девчата», Куйбышев. Тренер Бубенова Е.

3 место – «Ягодки», Бердск. Тренер Пантюхина Е.

По программе 2 разряда:

1 место — «Лигр 2007», Новосибирск. Тренеры Ростова Н.А., Шкробова Н.

2 место — «Пелагея», Куйбышев. Тренер Бубенова Е.

3 место – «Одноклассницы», Куйбышев. Тренер Гаденина Н.

По программе 3 разряда:

1 место — «Незабудки», Куйбышев. Тренер Чумова Е.

2 место — «Эй, моряк», Новосибирск. Тренер Дунаева В.

3 место – «Кристалл», Бердск. Тренер Вражевская А.

По программе 1 юношеского разряда:

1 место — «Ровесницы», Куйбышев. Тренеры Гаденина Н., Борисова Т.

2 место — «Солнышко», Куйбышев. Тренер Бубенова Е.

3 место – «Солнечные зайчики», Куйбышев. Тренер Чумова Е.

По программе 1 юношеского разряда:

1 место — «Лигр 2009», Новосибирск. Тренеры Ростова Н., Шкробова Н.

2 место — «Подружки», Куйбышев. Тренеры Гаденина Н., Гладковская П.

3 место – «Розовая пантера», Куйбышев. Тренеры Гаденина Н., Гладковская П.

По программе 2 юношеского разряда:

1 место — «Олимпики», Куйбышев. Тренер Гладковская П.

2 место — «Лигр2010», Новосибирск. Тренеры Ростова Н., Шкробова Н.

3 место – «Дюймовочки-2», Куйбышев. Тренер Чумова Е.

По программе 3 юношеского разряда:

1 место — «Цыплята», Куйбышев. Тренер Гладковская П.

2 место — «Дюймовочки-1», Куйбышев. Тренер Чумова Е.

3 место – «Омск», Омск ДЮСШ. Тренер Соловейкина Л.

По программе КМС

1 место — «Лигр 2003», Новосибирск. Тренер Ростова Н., Шкробова Н.

2 место — «Олимп-1», Куйбышев. Тренер Гладковская П.

3 место – «Лигр 2004 », Новосибирск. Тренер Ростова Н., Шкробова Н.

Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Всем участницам вручены поощрительные призы.





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