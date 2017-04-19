Куйбышевские гимнастки победили в соревнованиях в Новосибирске

Спортсмены Куйбышевского района добились новых успехов в соревнованиях по баскетболу и художественной гимнастике.

Первенство НСО по баскетболу

Первенство Новосибирской области по баскетболу среди 16-17-летних юношей и девушек состоялось в городе Карасуке. Участники — команды Сузуна, Черепаново, Карасука, Коченево, Чулыма, Куйбышева.

Команды девушек и юношей ДЮСШ Куйбышевского района стали бронзовыми призерами первенства. Тренируют ребят Людмила Сеньк и Наталья Берсенева.

Художественная гимнастика

Открытые соревнования по художественной гимнастике «Сибирские матрешки» состоялись в Новосибирске. В групповых упражнениях гимнастки куйбышевской спортивной школы «Олимпики» стали победителями турнира. Тренирует спортсменок Полина Гладковская.

Среди десятилетних гимнасток 2-е место заняла куйбышевская команда «Одноклассницы». Тренер — Наталья Гаденина. 3-е место в этой же возрастной группе завоевала куйбышевская команда «Пелагея».

Среди 8-летних гимнасток 3-е место — у команды «Солнышки». Тренирует спортсменок Екатерина Бубенова.