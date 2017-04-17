Куйбышевские парламентарии провели 1-ю сессию

Марина ГребенщиковаПоколение next Метки: , , , , , , ,

Состоялась первая сессия Молодежного парламента Куйбышевского района второго созыва. Участники — 17 его представителей, а также председатели Советов депутатов Куйбышева и Куйбышевского района.

Владимир Осипенко,

председатель районного Совета депутатов:

Желаю новому созыву плодотворной работы. Активная гражданская позиция членов Молодежного парламента — залог устойчивого и всестороннего развития нашего района.

Татьяна Матвеева,

председатель Молодежного парламента Куйбышевского района:

Молодежный парламент создан при Законодательном Собрании Новосибирской области для реализации молодежной политики и развития социальной активности молодежи. Членами парламента могут молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Начиная с сегодняшнего дня, нам предстоит большая совместная работа по развитию молодежных инициатив и реализации различных проектов.

Открытым голосованием участники единогласно избрали секретаря парламента, заместителя председателя и совет Молодежного парламента в составе 4 человек. Секретарем Молодежного парламента выбрали Олесю Третьякову, специалиста Дома молодежи Куйбышевского района. Заместителем председателя — Алину Щеголеву. Девушка занимала эту должность и в Молодежном парламенте Куйбышевского района I созыва.

Молодые парламентарии утвердили план работы на 2 и 3 квартал текущего года. Среди значимых мероприятий, в которых они поучаствуют:

  • «Весенняя неделя добра»,
  • «Бессмертный полк»,
  • акция «Свеча памяти»,
  • День России,
  • День молодежи,
  • День флага,
  • другие.

Члены парламента обсудили проведение:

  • международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»,
  • всемирного фестиваля молодежи и студентов.

II сессию Молодежного парламента Куйбышевского района назначили на сентябрь.

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