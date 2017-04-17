Куйбышевские парламентарии провели 1-ю сессию

Состоялась первая сессия Молодежного парламента Куйбышевского района второго созыва. Участники — 17 его представителей, а также председатели Советов депутатов Куйбышева и Куйбышевского района.
Владимир Осипенко,
председатель районного Совета депутатов:
Желаю новому созыву плодотворной работы. Активная гражданская позиция членов Молодежного парламента — залог устойчивого и всестороннего развития нашего района.
Татьяна Матвеева,
председатель Молодежного парламента Куйбышевского района:
Молодежный парламент создан при Законодательном Собрании Новосибирской области для реализации молодежной политики и развития социальной активности молодежи. Членами парламента могут молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Начиная с сегодняшнего дня, нам предстоит большая совместная работа по развитию молодежных инициатив и реализации различных проектов.
Открытым голосованием участники единогласно избрали секретаря парламента, заместителя председателя и совет Молодежного парламента в составе 4 человек. Секретарем Молодежного парламента выбрали Олесю Третьякову, специалиста Дома молодежи Куйбышевского района. Заместителем председателя — Алину Щеголеву. Девушка занимала эту должность и в Молодежном парламенте Куйбышевского района I созыва.
Молодые парламентарии утвердили план работы на 2 и 3 квартал текущего года. Среди значимых мероприятий, в которых они поучаствуют:
- «Весенняя неделя добра»,
- «Бессмертный полк»,
- акция «Свеча памяти»,
- День России,
- День молодежи,
- День флага,
- другие.
Члены парламента обсудили проведение:
- международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»,
- всемирного фестиваля молодежи и студентов.
II сессию Молодежного парламента Куйбышевского района назначили на сентябрь.