Куйбышевские парламентарии провели 1-ю сессию

Состоялась первая сессия Молодежного парламента Куйбышевского района второго созыва. Участники — 17 его представителей, а также председатели Советов депутатов Куйбышева и Куйбышевского района.

Владимир Осипенко, председатель районного Совета депутатов: Желаю новому созыву плодотворной работы. Активная гражданская позиция членов Молодежного парламента — залог устойчивого и всестороннего развития нашего района.

Татьяна Матвеева, председатель Молодежного парламента Куйбышевского района: Молодежный парламент создан при Законодательном Собрании Новосибирской области для реализации молодежной политики и развития социальной активности молодежи. Членами парламента могут молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Начиная с сегодняшнего дня, нам предстоит большая совместная работа по развитию молодежных инициатив и реализации различных проектов.

Открытым голосованием участники единогласно избрали секретаря парламента, заместителя председателя и совет Молодежного парламента в составе 4 человек. Секретарем Молодежного парламента выбрали Олесю Третьякову, специалиста Дома молодежи Куйбышевского района. Заместителем председателя — Алину Щеголеву. Девушка занимала эту должность и в Молодежном парламенте Куйбышевского района I созыва.

Молодые парламентарии утвердили план работы на 2 и 3 квартал текущего года. Среди значимых мероприятий, в которых они поучаствуют:

«Весенняя неделя добра»,

«Бессмертный полк»,

акция «Свеча памяти»,

День России,

День молодежи,

День флага,

другие.

Члены парламента обсудили проведение:

международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»,

всемирного фестиваля молодежи и студентов.

II сессию Молодежного парламента Куйбышевского района назначили на сентябрь.