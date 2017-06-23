Куйбышевские полицейские лучше всех стреляют из пистолета Макарова

Ольга ИнишевскаяЖизнь Метки: , , , , ,

Соревнования по стрельбе из табельного оружия состоялись в Чановском районе. В лично-командном первенстве по стрельбе из пистолета Макарова участвовали 6 территориальных органов внутренних дел, полицейские из районов:

  • Куйбышевского,
  • Барабинского,
  • Чановского,
  • Татарского,
  • Венгеровского,
  • Чистоозерного.

В состав команд вошли наиболее подготовленные полицейские. Им предстояло поразить мишень с 25 метров, без учета времени, используя 10 патронов, и с 10 метров в течение 10 секунд поразить мишень 4 пулями. Дождливая погода не охладила пыл соревнующихся. Отсутствие солнца заменил блеск медалей.

В командном зачете места распределились следующим образом:

  1. команда межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»;
  2. команда отделения МВД России по Чистоозерному району;
  3. команда межмуниципального отдела МВД России «Венгеровский».

Победителей и призеров наградили кубками и памятными дипломами.

Соревнования — в рамках традиционной спартакиады Главного управления МВД России по Новосибирской области.

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