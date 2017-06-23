Куйбышевские полицейские лучше всех стреляют из пистолета Макарова

Соревнования по стрельбе из табельного оружия состоялись в Чановском районе. В лично-командном первенстве по стрельбе из пистолета Макарова участвовали 6 территориальных органов внутренних дел, полицейские из районов:
- Куйбышевского,
- Барабинского,
- Чановского,
- Татарского,
- Венгеровского,
- Чистоозерного.
В состав команд вошли наиболее подготовленные полицейские. Им предстояло поразить мишень с 25 метров, без учета времени, используя 10 патронов, и с 10 метров в течение 10 секунд поразить мишень 4 пулями. Дождливая погода не охладила пыл соревнующихся. Отсутствие солнца заменил блеск медалей.
В командном зачете места распределились следующим образом:
- команда межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»;
- команда отделения МВД России по Чистоозерному району;
- команда межмуниципального отдела МВД России «Венгеровский».
Победителей и призеров наградили кубками и памятными дипломами.
Соревнования — в рамках традиционной спартакиады Главного управления МВД России по Новосибирской области.