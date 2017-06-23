Куйбышевские полицейские лучше всех стреляют из пистолета Макарова

Соревнования по стрельбе из табельного оружия состоялись в Чановском районе. В лично-командном первенстве по стрельбе из пистолета Макарова участвовали 6 территориальных органов внутренних дел, полицейские из районов:

Куйбышевского,

Барабинского,

Чановского,

Татарского,

Венгеровского,

Чистоозерного.

В состав команд вошли наиболее подготовленные полицейские. Им предстояло поразить мишень с 25 метров, без учета времени, используя 10 патронов, и с 10 метров в течение 10 секунд поразить мишень 4 пулями. Дождливая погода не охладила пыл соревнующихся. Отсутствие солнца заменил блеск медалей.

В командном зачете места распределились следующим образом:

команда межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский»; команда отделения МВД России по Чистоозерному району; команда межмуниципального отдела МВД России «Венгеровский».

Победителей и призеров наградили кубками и памятными дипломами.

Соревнования — в рамках традиционной спартакиады Главного управления МВД России по Новосибирской области.